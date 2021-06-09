Экономист назвал популизмом идею раздать россиянам по 10 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/58dcc25a-c9d3-11eb-8efd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение депутатов Госдумы раздавать россиянам ежемесячную помощь в размере 10 тысяч рублей является популизмом. Об этом ФБА «Экономика сегодня» сказал экономист Михаил Беляев.

По мнению эксперта, реализация подобной идеи не поможет бороться с бедностью, а только ляжет непомерной нагрузкой на бюджет и спровоцирует социально-психологическое напряжение.

Как отметил Беляев, предложение носит популистскую окраску. Он считает, что сумма в 10 тысяч рублей будет непомерной для российского бюджета.

Телега стоит впереди лошади. В первую очередь следует развить экономику, добиться, чтобы она вышла на мировые уровни производительности труда, и после этого уже ставить вопрос о безусловном базовом доходе. Это возможно, когда общество достигает статуса «изобильное», — подчеркнул эксперт.

По словам Беляева, экономическая помощь может вызвать негативный эффект в обществе. Например, появится непонимание, если человек пропадает на работе, а его сосед ничего не делает, но при этом получает столько же. Поэтому помочь бедным могут только адресно-точечные выплаты, а для этого необходимо чётко установить критерии нуждаемости, считает экономист.

Ранее сообщалось, что фракция «Справедливая Россия» внесла в палату законопроект о введении в России безусловного базового дохода. Если он будет одобрен, то гражданам страны начнут выплачивать по 10 тысяч рублей. Предполагается, что его реализация потребует от бюджета ежегодно 18 трлн рублей.