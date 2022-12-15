Экономист назвал популистским отчет РАНХиГС о яблоках и говядине Экономист Кричевский: отчет РАНХиГС о яблоках и говядине нужен лишь для отработки грантов

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Предложение экспертов РАНХиГС исключить говядину и яблоки из списка социально значимых продуктов не выдерживает критики, а их исследование является популистским, рассказал «Царьграду» экономист Алексей Кричевский. По его словам, относительно высокая цена на говядину не дает оснований для этого. При этом яблоки выращиваются во многих регионах России и исключать их из списка только потому, что часть их завозится из-за рубежа, бессмысленно, считает эксперт.

Какие-то непонятные популистские работы, которые просто направлены на отработку грантов. Какой в этом смысл и какой смысл в работе этих так называемых экспертов, которые сидят в РАНХиГС? Мне это абсолютно непонятно, — заключил Кричевский.

Экономист отметил, что выбор темы для исследования РАНХиГС также является странным. По мнению эксперта, исследования на тему того, как поднять реальные доходы населения и улучшить инвестиционный климат, были бы полезнее и актуальнее переоценки списка социально значимых продуктов.

Эксперты РАНХиГС ранее предложили исключить из списка социально значимых продуктов говядину и яблоки. Специалисты считают, что перечень вышеуказанных продуктов требует пересмотра. По их мнению, доля социально значимых продуктов в расходах россиян небольшая, а ограничение цен на них скорее имеет психологический эффект. Выводы экспертов содержатся в исследовании состояния продовольственной безопасности в России в условиях высокой волатильности потребительских цен в 2021–2022 годах.

Депутат Николай Арефьев позже заявил, что в России нужно повышать производство продуктов питания, а не сокращать список социально значимых продуктов. Он считает, что ограничение рациона людей в наши дни является абсурдом. Парламентарий сделал акцент на том, что в РФ сократились объемы производства продуктов продовольствия, однако властям необходимо взять курс на изменение ситуации в лучшую сторону.