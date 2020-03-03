https://static.news.ru/photo/983bad4c-5d48-11ea-9598-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионная система является неэффективной, несмотря на то, что повышение возраста выхода на пенсию оправданно. Такое мнение высказал сотрудник Института современного развития, экономист Никита Масленников.

По его словам, проблема России состоит в том, что пенсионная система строится только на страховых выплатах. Правительство может ввести накопительную и корпоративную системы.

Нарушена индивидуальная связь между пенсией, стажем и размером зарплаты человека, которую он получал. Каждый второй человек скажет, что пенсионная система несправедлива, — отметил эксперт в разговоре с URA.RU.

Масленников добавил, что если бы власти не увеличили пенсионный возраст, то в год страна теряла бы по темпу роста ВВП примерно по 0,5%. При этом он считает, что сумма в 20 миллиардов, которую сэкономил бюджет после реформы, является ничтожной.

Как сообщал NEWS.ru ранее, россияне, получающие пенсию через почту, в марте могут быть обеспечены ею досрочно. Заранее выплатят деньги тем пенсионерам, у кого дата выплаты приходится на восьмое и девятое число. Досрочное получение пенсии связано с тем, что Восьмое марта в почтовых отделениях страны будет выходным днём.