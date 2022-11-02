Экономист назвал идею МВД о безграничной покупке техники вредящей экономике Экономист Беляев: предложение МВД о закупке техники без ограничений по предельным ценам вредит экономике

Фото: Shutterstock

Предложение МВД России разрешить закупки ноутбуков, планшетов и автомобилей без ограничений по предельным ценам отрицательным образом повлияет на российскую экономику, считает экономист Михаил Беляев. По его словам, компании могут начать злоупотреблять данным разрешением, а закупки будут происходить бесконтрольно в сговоре с продавцами, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Конечно, это негативно повлияет на экономику. Если будут продавать по завышенным ценам, это влияет на общий индекс цен и негативно отражается на всех. А учреждение, которому разрешено приобретать оборудование по завышенным ценам, конечно же, будет это делать. Не исключено, что в сговоре с продавцами, — пояснил Беляев.

2 ноября МВД РФ на фоне введённых против России санкций предложило разрешить закупать ноутбуки, планшеты и транспортные средства без привязки к предельным ценам. Действие закупочных правил в части предельной цены может быть приостановлено до 31 декабря 2023 года, говорится в проекте.

В настоящее время при закупке техники и автомобилей от потенциальных поставщиков поступают ценовые предложения, существенно превышающие предельные цены, установленные постановлением правительства. В пояснительной записке указывается, что проект направлен на снижение риска срыва закупок МВД радиоэлектронной продукции и автомобилей «в условиях санкций со стороны недружественных государств».

В октябре ретейлеры и поставщики электроники рассказали, что в РФ начали активнее появляться смартфоны с непривычными функциями и ограничениями. Так, среди них есть iPhone из Японии без возможности отключения звука фотоснимка, без слота под сим-карту (для США) или с двумя слотами (для КНР), а техника на Android поставляется с альтернативными зарядными устройствами. Участники рынка подчёркивают, что вместе с нестандартными комплектациями потребители могут столкнуться и с повышенным риском брака.