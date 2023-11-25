Экономист назвал способы увеличить будущую пенсию Экономист Беляев заявил, что увеличить пенсию поможет накопление стажа и баллов

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Накопленные трудовой стаж и пенсионные баллы помогут увеличить размер будущей пенсии, заявил Lenta.ru финансовый аналитик Михаил Беляев. Эксперт отметил, что также можно отправиться работать на Север, заработать там стаж, необходимый для получения повышенных выплат, после чего вернуться к себе и получать эту пенсию.

Ваш индивидуальный счет находится в этом пенсионном фонде, и вы зарабатываете по ходу своей работы, пока накапливаете пенсионные баллы, которые зависят от уровня вашей заработной платы. То есть чем выше ваша зарплата, тем больше баллов вы накапливаете, тем больше у вас будет пенсия, — объяснил Беляев.

По словам специалиста, важно, чтобы у гражданина была белая заработная плата. Он напомнил, что пенсия выплачивается из расчета средств, перечисляемых работодателем в Пенсионный фонд РФ на основе общего фонда зарплаты, которая существует в компании.

Еще один способ сделать свои будущие пенсионные выплаты больше, по словам экономиста, это получение статуса ветерана труда. Кроме того, что россияне с таким статусом получают пенсию в увеличенном объеме, они также получают дополнительные льготы, например бесплатный проезд, оплата половины ЖКУ и послабления по части определенных налогов.

Ранее депутат Государственной думы Никита Чаплин заявил, что в РФ с 1 января 2024 года будут проиндексированы страховые пенсии по старости. По его словам, повышение составит 7,5% и коснется только неработающих пенсионеров.