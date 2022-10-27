Экономист Хазин предложил привлекать в органы власти прошедших спецоперацию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прошедших спецоперацию на Украине людей нужно привлекать в органы власти, чтобы сформировать в России новую элиту, предложил в беседе с «Царьградом» экономист и аналитик Михаил Хазин. Именно такие люди, по его мнению, настоящие патриоты и действительно понимают, кто в сложившейся ситуации враг, а кто — нет. Также эксперт предложил сформировать из участвовавших в спецоперации комиссию по расследованию антироссийской деятельности.

Этих людей нужно пустить. И, более того, нужно сделать комиссию по расследованию антироссийской деятельности и приглашать туда людей публично, под камеры, и задавать им конкретный вопрос: «Как так получилось? Откуда у вас это взялось? Почему у вас вилла там?» И дальше — решение комиссии, — предложил экономист.

Хазин напомнил, что в свое время советское руководство не пустило во власть тех, кто прошел через войну в Афганистане, теперь Россия не должна повторить ту же ошибку.

Российское правительство ранее поддержало законопроект о присуждении добровольцам, которые участвовали в специальной военной операции на территории Украины, статуса ветерана боевых действий. Как сообщили в пресс-службе кабмина, были одобрены поправки в федеральный закон «О ветеранах».