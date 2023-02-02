Экономист дала советы, как накопить на свою квартиру Экономист Дмитриева: пассивный доход поможет накопить на свою квартиру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того, чтобы накопить на ипотеку, следует создать пассивный доход, под который можно будет взять кредит, посоветовала экономист Александра Дмитриева. Она рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что сейчас многие для этой цели создают и продвигают сайты, через которые продают рекламу другим ресурсам.

Вы можете создать пассивный доход и взять под него кредит на покупку квартиры, при этом не тратя своих уже имеющихся средств. <...> Вы можете сначала создать пассивный доход, а потом брать ипотеку или наоборот: сначала взять ипотеку, потом организовать пассивный доход, чтобы побыстрее избавиться от долга, — пояснила эксперт.

Дмитриева предупредила, что при создании платформы для рекламы сторонних услуг потребуется не менее пяти лет, чтобы доход от сайта стал существенным. Пассивный доход подразумевает, что он должен полностью закрывать кредит или выплаты по ипотеке, не затрагивая основной заработной платы, по мнению экономиста.

Эксперт порекомендовала еще один способ. По словам Дмитриевой, многие сейчас берут квартиру в ипотеку, после чего начинают ее сдавать, чтобы погасить кредит. Такой вариант является легальным и действенным.

Накопить на квартиру за пару лет, как многие об этом мечтают, невозможно. В самом лучшем случае нужно будет ждать минимум 15 лет, заселяя квартирантов, или 5-10 лет, имея высокий и стабильный пассивный доход, — заключила экономист.

Риелтор Константин Барсуков ранее посоветовал перед арендой квартиры убедиться, что жилье сдают собственники, а в документах стоят их подписи. Эксперт считает, что сейчас, когда на рынке предложение выше спроса, можно попробовать поторговаться.