Экономист дал советы, как сберечь финансы от кибермошенников Экономист Паулаускас: осторожность в интернете защитит от мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осторожность в интернете поможет сберечь финансы от кибермошенников, которые начали активно использовать в своей деятельности искусственный интеллект, рассказал экономист Станислав Паулаускас. В разговоре с «360» эксперт напомнил, что нельзя предоставлять посторонним людям данные о своих финансовых счетах или пароли.

Никогда не следует предоставлять посторонним людям информацию о своих финансовых счетах или паролях, не оставлять данные своих карт на сайтах, который выглядят подозрительно и вызывают недоверие, — отметил эксперт.

Также следует по возможности установить во всех приложениях и сервисах двухфакторную идентификацию. Это позволит обеспечить дополнительный уровень защиты. Паулаускас отметил, что важно всегда быть в курсе актуальных методов мошенничества и регулярно обновлять свои знания по кибербезопасности. По его словам, сейчас злоумышленники часто подделывают голоса при помощи нейросетей, взламывают аккаунты в Telegram и создают поддельные сайты известных маркетплейсов.

В пресс-службе Банка России ранее предупредили, что телефонные мошенники стали применять новую схему обмана россиян, подделывая голоса родных и близких потенциальных жертв. Для имитации голосов злоумышленники используют специальное программное обеспечение.