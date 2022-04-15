Экономический кризис в РФ привёл к падению стоимости съёмного жилья

С началом экономического кризиса на территории России число арендодателей съёмного жилья резко увеличилось на 18–30%, в связи с чем риелторы зафиксировали снижение цен. По сообщению «Коммерсанта», владельцы квартир стали чаще идти на уступки арендаторам, предоставляя им скидки в размере 5–10%, заселяя жильцов с домашними животными, а также отказываясь от дискриминации по национальным и гендерным признакам.

В издании уточнили , что в среднем стоимость аренды однокомнатных квартир в топ-16 самых больших городов России составила почти 20 тысяч рублей. Цены на съём «двушек» приблизились к отметке в 29,3 тысячи рублей. Статистика «Циан.Аналитики» за март показала, что цены снизились на 3–4%.

Представители «Авито Недвижимости» указали, что средняя стоимость аренды жилья в России составляет 25 тысяч рублей в месяц. Аналитическая группа компании «Этажи» оценила средний ценник аренды однокомнатной квартиры в крупнейших городах РФ в 22 тысячи рублей в месяц, а двухкомнатной — в 27 тысяч.

Эксперт по недвижимости компании «Этажи» в Москве Милана Овчинникова заявила, что на рынке столичной недвижимости за прошедший месяц на 30–45% вырос объём предложения жилья в аренду и такая тенденция наблюдается не только в столице, но и в других крупных российских городах. Овчинникова считает, что рост предложения вызван тем, что большинство владельцев квартир решили заработать на имеющихся активах.