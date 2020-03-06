https://static.news.ru/photo/b9d1d5ee-5f82-11ea-ad93-fa163e074e61_660.jpg Фото: krasnoforum/facebook.com

Красноярский экономической форум был перенесён на неопределённый срок. Данное решение было принято из-за ситуации вокруг коронавирусной инфекции. Об этом сообщили представители пресс-службы губернатора Красноярского края.

Форум должен был пройти с 19 по 21 марта 2020 года. Однако федеральные органы исполнительной власти посоветовали перенести мероприятие.

Форум перенесён на неопределённый срок по рекомендации федеральных органов исполнительной власти, — приводит РИА Новости сообщение от пресс-службы губернатора края.

Отмечается, что ранее глава региона Александр Усс рассказывал об изменении формата форума. Тематика КЭФ, как подчёркивал губернатор, станет более «сибирской и менее парадной». По словам Усса, внимание на мероприятии будет уделено развитию комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Данный проект затрагивает не только Красноярский Край, но и Хакасию, и Туву.

Как ранее писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге поликлиника № 83 на Петроградской стороне перестала принимать пациентов.

Отмечается, что первый этаж медицинского заведения закрыт из-за подозрения на коронавирус. Очевидцы утверждают, что в поликлинику не пускают и оттуда никого не выпускают.