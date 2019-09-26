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Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта оценил ситуацию с браконьерством в российской экономической зоне.

По его словам, у данной проблемы может быть несколько объяснений.

Возможно обострение социально-экономических проблем в Северной Корее, приводящее к тому, что рыбаки идут на нарушение экономических зон России, пытаются ловить там, где им не положено, ведут себя ожесточенно, то есть они доведены до крайности, — пояснил он.

Почта предположил, что также ситуация может быть связана с ужесточением российской стороной контроля своих границ и борьбой с браконьерами — как с собственными, так и с зарубежными.

Эксперт отметил, что это вопрос в первую очередь дипломатический и политический, и поэтому его решением нужно заниматься на достаточно высоком уровне, передаёт радио Sputnik .

Ранее News.ru писал, что заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов обсудил 23 сентября с временным поверенным в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпом меры по противодействию браконьерству.

Находясь в российских водах Японского моря, команда шхуны из КНДР совершила нападение на пограничников России. Ранены трое военнослужащих. Нападавших было не менее 45 человек. Кроме рыболовецких шхун, в районе действовали 11 меньших по размеру судов-мотоботов, принадлежащих браконьерам.