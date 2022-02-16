Экологические кейсы от «Хартии» Игоря Чайки

В настоящее время регионы анализируют успешные практики организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и сбора вторсырья, чтобы к 2030 году повсеместно перейти к экономике замкнутого цикла. В Калуге, например, собираются использовать опыт столичного кластера. Сейчас, когда лидеры сферы мусоропереработки известны, региональные власти держат в фокусе внимания деятельность компаний, внедряющих высокотехнологичные методы утилизации вторсырья.

Одним из первопроходцев инновационного направления в сфере мусоропереработки является «Хартия» Игоря Чайки , которая создала в регионах присутствия эффективно функционирующую комплексную инфраструктуру раздельного сбора мусора и его утилизации. Основным владельцем компании Чайка стал в 2017 году и уже через четыре года она заняла второе место в ТОП-3 регоператоров по всей России. В зоне ответственности компании, работающей в Москве и Московской области, Ярославской, Тульской и Владимирской областях, больше 6,8 млн человек. Так, в Туле в 2021 году был введен в строй высокотехнологичный комплекс по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов (в перспективе его мощность составит 480 тысяч тонн). В 2022-м на его территории планируется запустить вспомогательный объект мощностью 100 тысяч тонн в год, из которых 18 тысяч тонн будет направляться на утилизацию. В прошлом году на мусоросортировочном комплексе «Чистый город» в Ярославской области проведена модернизация, а в Петушинском районе Владимирской области завершено строительство комплекса по сортировке отходов мощностью до 40 тысяч тонн в год.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, «Хартия» выступает как техническим партнером, так и организатором круглых столов и других профильных мероприятий, на которых обсуждаются важнейшие отраслевые вопросы: подготовка кадров, взаимодействие с волонтерами в деле экопросвещения, новые технологии и т.п. Большое внимание также уделяется экологическим акциям, потому как полноценная работа мусороперерабатывающих объектов, как считают эксперты, возможна только при их максимальной загрузке. Например, в Туле проект «Экомобиль» реализуется «Хартией» совместно с волонтерами. По установленным адресам жители могут сдать:

пластик определенной маркировки, пакеты, макулатуру, упаковку тетра пак;

жесть и алюминий;

стекло, которые потом забирает брендированный автомобиль.

Акция стала популярна в соцсетях и некоторые регионы уже взяли этот кейс на вооружение. Совместно с крупными торговыми сетями (в частности, с «Лентой») «Хартия» организовала сбор пластика, алюминия и другого вторсырья. В прошлом году в пункте сбора, открытом в Ярославле, было собрано больше четырех тонн сырья, отправившегося на переработку. Торговая сеть также расширила сотрудничество с благотворительным проектом «Добрые крышечки», техническим партнером которого выступает «Хартия». В ходе акции в разных регионах собираются тонны крышек от пластиковых бутылок, а средства от их реализации потом направляются на помощь детям.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Создание новых мощностей и оказание поддержки уже созданным предприятиям мусороперерабатывающей сферы в масштабах страны возложена на Российский экологического оператора, полномочия которого были недавно расширены указом президента. Теперь РЭО сможет участвовать в отборе получателей межбюджетных трансферов и субсидий Минприроды РФ, направляемых в сферу обращения с отходами. Это поможет предпринимателям, реализующим инвестпроекты в регионах, и позволит, объединив усилия бизнеса, населения, волонтеров и всех уровней госвласти, в ближайшее десятилетие перейти к экономике нового типа.