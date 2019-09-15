https://static.news.ru/photo/92ca9d44-d7c1-11e9-9df7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Противники строительства полигона для мусора из Москвы в Архангельской области объявили о создании коммуны на железнодорожной станции Шиес. Цель нового сообщества — защита экологического баланса.

Участники экологических протестов создали «Коммуну на Шиесе» «в целях проживания в гармонии с природой, её совместной охраны и совместного обустройства», пишет « Новая газета ».

Вступить в сообщество могут лишь те, кто приехал на железнодорожную станцию в Ленском районе Архангельской области по зову сердца, а не по служебной необходимости.

Участники коммуны будут придерживаться принципа коллективного принятия решений и вести экологичный образ жизни. Сообщество будет представлять собой горизонтальную структуру.

Как писал News.ru, ранее автомобиль противницы строительства мусорного полигона возле станции Шиес Анны Степановой обстреляли злоумышленники. Инцидент произошёл в посёлке Савинском Плесецкого района Архангельской области.