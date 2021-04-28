Экологи устроили акцию у посольства Японии против слива воды с Фукусимы

https://static.news.ru/photo/adf2b5ac-a8e9-11eb-8965-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот Зеленая Альтернатива/youtube.com

Активисты партии «Зелёная Альтернатива» устроили перфоманс у здания посольства Японии в Москве. Экологи выступили против слива радиоактивной воды с АЭС «Фукусима». Об этом говорится в пресс-релизе партии, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Экологи облачились в костюмы химической защиты и принесли к зданию посольства реквизит в виде бочки с надписью «радиоактивная вода». Они ходили вокруг сосуда с дозиметрами. Помимо визуальной части, протестующие принесли официальное обращение к послу Японии в России Тоёхисе Кодзуки.

Как уточняется в релизе, экологов не пустили на саму территорию посольства и письмо не приняли. Тем не менее, по словам участников, документ обещали принять по почте.

Участники партии протестуют против слива более миллиона тонн заражённой воды в Тихий океан. По их словам, в этом случае могут пострадать не только обитатели Охотского моря, но и жители Дальнего Востока, на которых последствия также скажутся.

Последствия таких действий могут оказаться катастрофическими для Сахалина и Курил — заражённая вода по течению достигнет Охотского моря, уничтожит его обитателей и однозначно негативным образом скажется на здоровье жителей Дальнего Востока, — говорится в сообщении.

В партии также выразили сомнения относительно заявлений японских властей. Там сообщали, что вода с «Фукусимы» пройдёт специальную очистку и будет безопасна для всех. Единственное, что в ней останется, это изотоп трития, который не поддаётся фильтрации.

Во-первых, нет никаких научных доказательств заявленной «чистоты» переработанной радиоактивной жидкости. Во-вторых, если это химическое соединение такое безопасное, пусть данная вода применятся для внутренних нужд Японии, — уточняется в сообщении.

Ранее вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо заявил, что воду, которую страна хочет сбросить с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан, можно пить, настолько она чистая. Заявление было сделано на фоне того, что решение японского правительства о сбросе грязной воды в океан возмутило соседние страны. Категорически против высказались в Китае, Южной Корее и России.