Экологи предупредили об опасности сжигания пластика

Пластиковые компании в рамках обязательств по устранению отходов собственного производства отправляют горы мусора на цементные заводы, производя таким образом огромное количество дешёвой энергии. Однако этот способ просто переносит свалку «с земли на небо», пишет Live 24. Экологи считают, что сжигание пластика, получаемого из нефти, лишь приводит к дополнительному загрязнению воздуха и сводит на нет все усилия активистов.

Подобная инициатива является по сути заменой одного «грязного» топлива на другое, уверяют учёные.

Что ещё более важно — такая стратегия может потенциально подорвать усилия, распространяющиеся по всему миру, по повышению темпов переработки и резкому сокращению производства одноразового пластика, — подчеркнули они.

Аксель Питерс, исполнительный директор Geocycle, подразделения по обращению с отходами Holcim Group, одного из крупнейших в мире производителей цемента и партнёра Nestle, Unilever и Coca-Cola, в свою очередь, уверяет, что сжигание пластика в печах цементных заводов абсолютно безопасно для окружающей среды.

Это — недорогое и практичное решение, которое позволяет быстро утилизировать огромные объёмы этого мусора. Менее 10% всего когда-либо изготовленного пластика было переработано в значительной степени из-за того, что его сбор и сортировка обходятся слишком дорого, — резюмировал Питерс.

Ранее стало известно, что ряд российских компаний поддержат кампанию по восстановлению леса. Всего в рамках выбранных проектов планируется восстановить более 350 гектаров леса.