https://static.news.ru/photo/570d3202-223b-11ea-a9af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В многолетнем споре о том, какая новогодняя ёлка более экологична — искусственная или натуральная, — не смогли достичь консенсуса даже экологи. Они разошлись во мнениях, при этом приводят аргументы в пользу обеих позиций.

Так, по мнению руководителя общественного движения «За чистое будущее» Андрея Шалунова, искусственная ель предпочтительнее. Он отметил, что «её можно использовать много раз, а затем переработать». Таким образом, уверен эколог, удастся сохранить леса, пишет «Профиль».

Однако практика показывает, что редкий владелец искусственной ёлки заботится вопросом её правильной утилизации. Чаще всего её просто выносят к мусорным контейнерам. Однако у синтетических материалов, из которого такие ели сделаны, крайне долгий срок разложения.

Экотренер компании «Зелёный драйвер» Полина Григорьева уверена, что живая ёлка намного экологичнее. Главное, купить её на сертифицированном базаре, там продают специально выращенные для праздника ёлки. Для этого не вырубают леса, а используют специальные плантации — поля, где деревья растут, как если бы это были картофель, помидоры или любая другая продукция, предназначенная для продажи.

Но и такую ель желательно не выкидывать на свалку, а утилизировать в специальных пунктах приёма. В большом количестве городов они есть.

Альтернатива — это букет из еловых веток, которые собраны с упавшего дерева. Если выбирать искусственную ёлку, то нужно брать действительно хорошую, которая прослужит не меньше 15 лет, — высказала мнение Григорьева.

Впрочем, бывают и особые варианты, например новогоднее дерево, созданное руками мастера из подручных материалов. Руководитель Центра экономии ресурсов Алина Кольовска сделала выбор в пользу искусственной ёлки, сделанной из остатков паркета. По её словам, в таких случаях не происходит выбор меньшего из зол. Просто человек идёт «по другому пути».

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Роскачества выявили в искусственных ёлках формальдегид. Они проверили семь образцов стоимостью от трёх до 11 тысяч рублей, вредное вещество найдено в четырёх из них.