Экологи объяснили причины низкой переработки текстильных отходов в стране Гендиректор РЭО Буцаев: в России не развита инфраструктура сбора текстильных отходов

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Для переработки в России собирается только 1% от всех текстильных отходов, рассказал «360» гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. По его словам, это связано с отсутствием в стране инфраструктуры сбора и экономических стимулов для продажи продукции из вторичного текстиля. Исправить положение можно совершенствуя механизмы расширенной ответственности производителей и увеличением ставки экосбора на текстильные отходы минимум в 2,5 раза, заявил эксперт.

Развитию отрасли переработки отходов текстиля препятствуют такие проблемы, как отсутствие специализированной инфраструктуры сбора и экономических стимулов для продажи продукции от глубокой переработки таких отходов, — заявил Буцаев.

Гендиректор РЭО добавил, что 99% текстильных отходов в России сжигается или оказывается на полигонах. Он уточнил, что их возможно перерабатывать и использовать повторно, к примеру, в качестве обтирочной ветоши. Также можно перерабатывать такие отходы в нетканые материалы, синтетическую и натуральную пряжу, продукты из текстильной целлюлозы. Однако для этого требуется создание специализированной индустрии, пояснил Буцаев.

РЭО ранее запустил пилотный проект мониторинга, который позволит отслеживать состав воздуха. Благодаря проекту станет возможно контролировать объем загрязняющих веществ и пыли в 103 населенных пунктах 15 российских регионов, в число которых вошли Московская, Челябинская, Оренбургская, Омская и другие области. Доступ к мониторингу получат все россияне. Среди компаний, данные которых РЭО начал получать в автоматическом режиме, — Росгидромет, ПАО «Норникель» и «Газпромнефть».