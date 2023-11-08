Эколог выразил опасения из-за идеи выращивать мискантус в России Эколог Рыбальченко: мискантус может оказаться «агрессивным» растением

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Идея выращивать мискантус в России вызывает ряд опасений, растение может оказаться «агрессивным» и вытеснить другие сельскохозяйственные культуры, заявил член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Комментируя ситуацию «360», эколог подчеркнул, что следует провести более тщательное исследование особенностей этого тростника.

Если растение растет быстро, то во время эволюции у него выработалось отличительное поведение. <...> Неизвестно, не будет ли мискантус вытеснять существующие растения, как это произошло с борщевиком. Поэтому нужно внимательно изучить агрессивность этого вида, — пояснил эксперт.

Мискантус имеет широкую сферу применения, но, по словам эксперта, наличия экологичного сырья, которое получают из него, недостаточно для перехода на «зеленую» обработку. Рыбальченко пояснил, что остальные процессы производства останутся на уровне химии. Кроме того, пока растение хорошо изучено только специалистами-технологами. Эколог заключил, что попытка использовать вместо дерева быстрорастущие растения правильная, но пока не установлено, может ли тростник быть вреден.

Ученые ранее начали внедрять новую экзотическую культуру мискантус в сельское хозяйство России. Сейчас в стране создается сеть предприятий, занимающихся производством и переработкой этого многолетнего растения в целлюлозу.