Эколог развеял миф об искусственном мехе Эколог Хорошилов: искусственный мех не менее вредный для природы, чем животный

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Искусственный мех причиняет природе вред, сопоставимый с тем, который наносит животный, заявил эколог Андрей Хорошилов. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал пользу искусственного меха мифом, «который активно тиражируют экоактивисты». По словам эксперта, единственная польза от такого меха — сохранение жизней животных.

Распространенный миф, активно тиражируемый экоактивистами, — отказ от натурального меха в пользу экозаменителей. <...> И да, искусственная шуба спасла сотни жизней животных, однако на ее создание ушло очень много воды и электроэнергии, за счет чего появился большой углеродный след, — пояснил эколог.

По словам эксперта, в полимерных волокнах, из которого состоят экошубы, содержатся частицы микропластика. Они попадают в воду, почву и воздух каждый раз, когда частички искусственного меха отстают от изделия. Хорошилов уточнил, что экошубы также не подлежат переработке в большинстве стран. Из-за короткого срока носки они буквально через несколько лет попадают на мусорные полигоны, где выбрасывают в атмосферу токсиканты.

Эколог Илья Рыбальченко ранее выразил опасения из-за планов выращивать в России мискантус. По его словам, растение может оказаться «агрессивным» и вытеснить другие сельскохозяйственные культуры.