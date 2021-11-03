Эколог рассказал, как спастись от загрязнённого воздуха в Москве

Причиной превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода, оксидов серы, азота и угарного газа в Москве в последние сутки стали туман и безветренная погода, рассказал NEWS.ru проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров. По его словам, спастись от традиционных для столичной атмосферы загрязняющих веществ можно либо с помощью дорогостоящих профессиональных систем, либо временной сменой места жительства — переехать на дачу или в другой город.

Собеседник добавил, что в первом случае квартира фактически превратится в космическую капсулу с герметичными окнами, со своей экосистемой. По его словам, устанавливать подобное оборудование «можно и нужно», особенно на юго-востоке Москвы и людям с заболеваниями бронхолёгочной системы.

Если такой возможности нет, то закройте форточку, сведите к минимуму контакты с улицей. Ничего пить не надо. Кто хочет, может поддержать для профилактики иммунитет терапией, прописанной врачом, — витаминные комплексы, минеральные комплексы. <...> От 10% до 30% увеличилась ПДК. По серо-водороду на юго-востоке и в центре Москвы, по оксиду азота и угарному газу — это вся Москва, где есть транспорт, — подчеркнул эксперт.

Сам туман в Москве он назвал обычным метеорологическим явлением, однако подобные погодные условия способствуют повышению концентрации вредных веществ, которые и так присутствуют в атмосфере мегаполиса.

В обычных условиях их разносит ветер и прибивает дождь, но в тумане, в безветренном состоянии они резко концентрируются, не разбавляются в атмосфере. Поэтому это стало одной из главных причин того, что в Москве резко подскочили традиционные для неё загрязнители воздуха, — заявил Чупров.

Он отметил, что победить само природное явление — безветренные туманы — человек не в силах, можно сократить выбросы на источниках загрязняющих веществ — прекратить создавать свалки, нелегально сжигать мусор в промзонах, сжигать порубочные остатки в московских лесах и лесопарках. Последнее, по мнению Чупрова, требует запрета на законодательном уровне.

Решить проблему транспорта. Москва пытается её решить. Но самым оптимальным решением является, конечно же, общественный транспорт, чтобы люди всё-таки пересели с личных авто на электрифицированный транспорт, — отметил эколог.

Чупров добавил, что информацию о загрязнении воздуха в столице Greenpeace отследил, опираясь на официальные данные Мосэкомониторинга , являющегося частью системы контроля качества окружающей среды, в данном случае атмосферного воздуха в мегаполисе, правительства столицы.

Ранее в экстренных службах объяснили, что запах гари, отмечавшийся в Москве 2 ноября, возник из-за сжигания мусора и погодных условий. Только в Подмосковье за сутки было обнаружено более 30 точек, где сжигали древесину и сухую траву. Также распространению запаха гари способствовали повышенная влажность и отсутствие ветра.

2 ноября столицу также окутал густой туман, который привёл к задержкам или отменам порядка 200 рейсов в столичных аэропортах. Он отмечался ещё вечером 1 ноября и рассеялся только около 12:00 следующего дня.