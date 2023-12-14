Эколог рассказал, как бороться со снегом в России Эколог Рыбальченко: в борьбе с сугробами и гололедом нужен четкий план действий

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Чтобы справиться с последствиями снегопадов, ледяных дождей и гололедом в российских городах, коммунальщики должны иметь четкий и регламентированный план действий, следовать которому нужно неукоснительно, заявил в беседе с «360» эксперт ОНФ, инженер и эколог Илья Рыбальченко. Он назвал уборку снега с городских улиц серьезнейшим интеллектуальным алгоритмом.

Как пояснил эксперт, убрать снег одновременно отовсюду физически невозможно, поэтому с учетом продолжительности и интенсивности снегопада в первую очередь от снега чистят места, где происходит максимально интенсивное движение людей. Это пешеходные переходы, тротуары на центральных улицах, остановки общественного транспорта, лестницы и пандусы, стоянки скорой помощи и основные автомагистрали.

После этого нужно сделать так, чтобы можно было подъехать к школам, чтобы работали торговые сети. Нужно сделать так, чтобы ключевые развороты, мосты, перекрестки были свободны от снега. И разработка этого алгоритма является большей частью успеха всех работ, — объяснил эколог.

Что касается последствий ледяного дождя, то во избежание обрывов электросетей можно использовать специальную термоизоляцию, которая не позволяет воде конденсироваться на проводах. Однако оснастить такой изоляцией все энергосистемы в стране, конечно, нереально. Поэтому главное в такой ситуации — правильная организация мониторинга и предупреждения, с дежурством ремонтных бригад в районах, где могут произойти обрывы.

Как пишет издание, насколько четко работники ЖКХ выполняют регламент, можно судить по массовым жалобам россиян в соцсетях на качество уборки снега.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов спрогнозировал в Москве сильные снегопады, которые продлятся до конца недели. Сугробы могут вырасти до 10–15 см, а самым снежным днем станет пятница. При этом в выходные прогнозируется резкое потепление: в воскресенье, 17 декабря, температура воздуха повысится до плюсовых значений.