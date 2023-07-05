Россиянам дали советы, что делать в случае подрыва ЗАЭС Эколог Гусев посоветовал изучить инструкции и создать запасы в случае радиационной катастрофы

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На фоне тревожных сообщений о возможной подготовке киевским режимом теракта на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) эколог Александр Гусев рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» о мерах безопасности для граждан, которые могут оказаться в зоне возможного поражения. По его словам, нужно изучить соответствующие инструкции и создать запасы необходимых средств, например, воды и продовольствия.

Необходимо изучить инструкции о порядке действий в случае радиационной аварии, создать запасы необходимых средств на случай аварии — герметизирующих материалов, йодных препаратов, продовольствия, воды и так далее, — отметил эксперт.

Он также разъяснил отличия атомных электростанций от других промышленных объектов, на которых может произойти выброс вредных веществ. Так, при аварии на АЭС в окружающую среду могут попасть радиоактивные элементы, представляющие серьезную опасность для окружающей среды и населения.

Кроме того, эколог посоветовал выяснить в ближайшем территориальном управлении по делам ГОЧС о способах оповещения населения об авариях на атомных объектах.

Ранее политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что нанесение удара ВСУ по Запорожской атомной электростанции маловероятно. Он отметил, что Россия принимает все возможные меры для защиты от этого.