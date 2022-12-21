Эколог рассказал, чем опасны самостоятельные запуски салютов на Новый год Эколог Бодров: запуск фейерверков в Новый год вредит окружающей среде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запуск фейерверков в новогоднюю ночь не только приводит к травмам и создает пожароопасные ситуации, но и загрязняет окружающую среду из-за сжигаемого пороха, рассказал «360» эколог Олег Бодров. Он пояснил, что уже сейчас в российских мегаполисах воздух значительно загрязнен, поэтому ситуацию лучше не усугублять. Помимо этого, после запуска салютов остаются кучи мусора и других загрязнителей окружающей среды, которые люди могут оставлять прямо на улице и не убирать за собой.

Кроме проблем в виде травм, есть и воздействие на природу: сжигается порох, и это вызывает загрязнение окружающей среды. <...> Уже сейчас воздух в Санкт-Петербурге и в Москве загрязнен значительно, и добавлять к этому ради развлечения новые загрязнители плохо, бессмысленно, — заявил Бодров.

Эколог предложил способ избежать негативного воздействия фейерверков на окружающую среду в Новый год, связанных с IT-технологиями. По его словам, стоит использовать видеоинсталляции вместо салютов, ведь они совершенно безопасны как для людей, так и для экологии.

Зоозащитница Анастасия Комагина также добавила, что собаки, которых люди выгуливают в Новый год, испытывают шок от громких взрывов, многие питомцы сбегают от хозяев, а у кошек могут даже случиться инфаркты. Помимо этого, от вспышек гибнет очень много городских и лесных птиц в парках.

Замначальника Главного управления МЧС по Москве Александр Бобров ранее напомнил о законе «О тишине», в рамках которого запрещается запускать пиротехнику после 23:00. Новогодняя ночь исключением не является. Бобров подчеркнул, что за нарушение закона грозит административная ответственность, не уточнив степень наказания.