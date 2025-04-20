Эколог раскрыла, чем грозит разлив нефтепродуктов на Сахалине Эколог Курбатова: разлив нефти на Сахалине может уничтожить часть фитопланктона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разлив нефтепродуктов при перекачке топлива из танкера «Александр Кащук» в порту Хомска на юге Сахалина может привести к уничтожению части фитопланктона и живых организмов, предположила химик, эколог, доцент Института экологии РУДН кандидат биологических наук Анна Курбатова. В разговоре с NEWS.ru она подчеркнула, что только время покажет, как будет обстоять ситуация.

Конечно, это плохо — разлив нефти, это же углеводороды. Вот эта нефтяная пленка по поверхности морской глади препятствует фотосинтезу, препятствует тому, чтобы кислород поступал в воду. И это, конечно, отражается на численности и фитопланктона, и различных гидробионтов, то есть живых организмов, которые там есть. Но это, как в названии телепередачи, время покажет. Наверное, там какие-то есть мониторинговые службы, которые должны отследить качество воды, — пояснила Курбатова.

Эколог отметила, что не знает масштабов разлива, но боновые ограничения помогут сосредоточить нефть и будут препятствовать распространению тонкой нефтяной пленки. По ее словам, у самой нефти очень большое натяжение, поэтому без ограждений она может распространиться на большие расстояния.

Поэтому боновые ограждения — это первое, что делается, когда происходит такой разлив. Уже просто страшно думать, что у нас происходит с этой нефтью. Бонами они создали такую площадь, в которой сосредоточится эта нефтяная пленка, а потом они должны будут собрать абсорбционными методами нефть с поверхности. Вы знаете, надо в динамике наблюдать, что там происходит, потому что входные данные нужно четко определять, какая мощь и так далее. Но предпринимаются правильные действия, — добавила эксперт.

На Сахалине произошел разлив нефтепродуктов при перекачке топлива из танкера. Сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры уже начали проверку по факту случившегося.