Эколог раскрыл, накроет ли тепловой купол Россию Эколог Жуков: теплового купола в России не предвидится

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появление теплового купола над Россией не предвидится, заявил в беседе с «360» член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Он добавил, что атмосферное явление зависит от метеорологических условий и поведения струйного течения.

Пока в прогнозах на июль 2024-го нет данных о формировании теплового купола над российской столицей, но длительные периоды высоких температур возможны из-за глобальных изменений климата, — уточнил он.

Он также обратил внимание на то, что вероятность формирования теплового купола над Москвой и областью может зависеть от метеорологических условий. Он уточнил, что синоптики не предоставляли данные об изменении климата. Рыбальченко добавил, что при наступлении тепловых волн особое внимание своему здоровью должны уделять дети и пожилые люди.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь ранее заметил, что использование кондиционера поможет охладить квартиру при аномальной жаре. Он добавил, что при установке устройства важно решить вопрос с конденсатом и отводом дренажа.

Диетолог Наталья Лазуренко прежде посоветовала в жару выбирать для питания овощи, яйца, рыбу и нежирную птицу. Она обратила внимание на то, что при повышении температуры у людей часто наблюдается снижение аппетита.