Эколог раскрыл, могут ли морозы помочь в борьбе с борщевиком Эколог Гладилин: низкая морозостойкость является слабой стороной борщевика

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Морозы могут помочь в борьбе с борщевиком Сосновского: эти растения плохо реагируют на низкие температуры, рассказал агроэколог Антон Гладилин. В беседе с «Вестями Подмосковья» эксперт подчеркнул, что ученые из Института биологии Республики Коми под руководством кандидата биологических наук Игоря Далькэ провели эксперимент и выявили, что при температуре ниже семи градусов почки взрослых растений теряют жизнеспособность.

По итогам лабораторных экспериментов с инкубацией в термостатах проростки борщевика не выдерживали [температуры ниже пяти градусов], а почки возобновления взрослых растений теряли жизнеспособность [при температуре ниже семи градусов]. [Уже при температуре ниже шести градусов] вода во всех растениях становилась льдом, — пояснил эколог.

Также в 2019–2020 годах ученые и добровольцы в нескольких регионах России убрали снег перед сильными заморозками, чтобы проверить реакцию борщевика. В итоге результаты в разных районах отличались. По словам эксперта, в Удмуртии погибли все проростки, в Татарстане число борщевика также заметно снизилось. При этом в Московской и Нижегородской областях рост борщевика был угнетен незначительно из-за мягкой зимы. В связи с этим такой способ борьбы с растением эколог назвал экспериментальным.

Представители сообщества «Антиборщевик» ранее рассказали, что в регионах РФ часто нет бюджетных средств на планомерную борьбу с борщевиком Сосновского, к тому же чиновники не всегда заинтересованы в результатах. Поэтому часто добровольцы борются с этим сорняком подчас эффективнее, чем государство.