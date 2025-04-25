Эколог раскрыл, чем может обернуться купание в Черном море близ Анапы Эколог Пукалов: купание в загрязненной воде близ Анапы приводит к дерматитам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Купание в загрязненной воде Черного моря близ Анапы может привести к дерматитам, заявил NEWS.ru директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» эколог Роман Пукалов. По его словам, раздражение на коже может появиться даже у тех, кто просто прошел босиком по песку с мазутом. Поэтому эколог порекомендовал не купаться и не отдыхать на закрытых пляжах.

Купание на закрытых пляжах может грозить дерматитами на коже. Даже у тех, кто ходил босиком по мазутному песочку, появляются неприятные раздражения. Поэтому я категорически не рекомендую ни купаться, ни отдыхать на закрытых пляжах, — сказал Пукалов.

Он отметил, что если на пляже висят «красные флаги», то купаться там запрещено. По его словам, если люди, видя их, все равно лезут в воду, ответственность за свое здоровье несут они сами. Кроме того Пукалов порекомендовал не ориентироваться лишь на внешний вид воды. Он лично брал пробы из Черного моря, на вид жидкость в посуде была чистой, от нее не пахло нефтепродуктами, но после того, как она простояла ночь в холодильнике, появлялся резкий запах.

Не ориентируйтесь на визуальные и первые органолептические ощущения. Ориентируйтесь все-таки на химанализ и решение Роспотребнадзора, — предупредил Пукалов.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что 19 апреля зафиксирован новый выброс мазута на участке анапского побережья на территории отеля «Пляжный поселок». Там уточнили, что количество нефтепродуктов незначительное. Работы по уборке уже ведутся, уточнили в оперштабе. Известно, что для этого применяются исключительно ручные инструменты. Такой способ минимизирует ущерб экологической системе региона.