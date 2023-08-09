Эколог предупредила о риске развития рака из-за взрыва в Сергиевом Посаде Эколог Лоскутова: взрыв на заводе в Сергиевом Посаде может повысить риски развития рака

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Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде может повысить риски развития рака среди местного населения и вызвать осложнения у беременных, предупредила исполнительный директор национального комитета экологической безопасности Любовь Лоскутова. Комментируя ситуацию «Радио 1», она уточнила, что это связано с выделением вредных веществ из пепла и углекислого газа, которые образуются при горении фейерверков.

Есть пепел, углекислый газ, который выделяется при горении, есть некоторая пиротехника, где выделяются фураны. Это вещества, которые влияют на организм, кровь. При его попадании в организм может развиться онкология, при беременности могут быть осложнения, — пояснила эколог.

Эксперт уточнила, что давно указывала не необходимость переноса предприятия за черту населенного пункта. Она отметила, что рядом находится завод, который специализируется на обращении с радиоактивными отходами. По словам эколога, оба предприятия могут выделять вредные соединения. Кроме того, Лоскутова считает, что производство пиротехники в населенном пункте «не очень уместно» во время специальной военной операции.

В Сергиевом Посаде 9 августа произошел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. По словам местных жителей, в двух километрах от эпицентра в квартирах «сильно затрясся потолок», были выбиты стекла. В МЧС России сообщили о 25 пострадавших.