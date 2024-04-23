Эколог предупредил об опасности ужей Эколог Пинаев: укус ужа может занести инфекцию

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Несмотря на то что ужи неядовитые, их укус может занести инфекцию, рассказал в беседе с KP.RU член Общественного совета базовой организации государств — участников СНГ по экологическому образованию Владимир Пинаев. По его словам, ужи обычно безопасны, только в брачный период они становятся агрессивными.

Хотя ядовита только гадюка, уж тоже может быть опасен — зубы он не чистит, а питается в том числе мышами. Так что укус может привнести заразу. В брачный период, кстати, ужи становятся агрессивными, а в остальное время вполне безвредны, если к ним не лезть, — объяснил эксперт.

Пинаев добавил, что укусить может любая змея, если человек слишком близко к ней подойдет, проигнорировав знаки предупреждения. Обычно змеи обитают на захламленной территории или в высокой траве, а также во влажной местности, поэтому там нужно быть особо внимательным.

Специалист отметил, что у ужей на голове часто есть желтые пятна по бокам, а найти их можно вблизи водоемов, так как они хорошо плавают и питаются мышами и лягушками. Если такую змею испугать, она может начать выпускать плохо пахнущую жидкость, шипеть и даже наброситься, но только для того, чтобы напугать в ответ, а не атаковать.

Ранее врачи Химкинской областной больницы рассказали, что укус гадюки вызывает отек и некроз тканей вокруг. По словам медиков, для взрослого человека укус гадюки не смертелен, но очень неприятен.