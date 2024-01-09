Эколог предупредил об опасности нанопластика Эколог Рыбальченко: нанопластик может вызвать онкологические заболевания

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Природа не знает способа сделать пластик безвредным, его наночастицы могут вызвать онкологические заболевания и другие проблемы со здоровьем, заявил в беседе с «360» эколог Илья Рыбальченко. По его словам, в частности, нанопластик способен обострить болезни кроветворной системы, органов дыхания и пищеварения.

Его нельзя отфильтровать. Он пройдет через любой фильтр. Он бесполезен, но при этом он встраивается в пищевые цепочки и нарушает их, — объяснил эксперт.

Он рассказал, что люди производят слишком много пластика, который не может саморазложиться, и ученые находят его фрагменты не только в бутилированной воде, но даже и на Северном полюсе. Как пояснил эколог, пластик может распадаться на молекулы, но по структуре остается прежним. Существенно уменьшить концентрацию вредных фрагментов пластика можно за счет более активного перехода на биоразлагаемые пластмассы, однако бизнес не спешит использовать эти виды упаковки, которые в разы дороже привычного полиэтилена.

Биоразлагаемые пластики бизнесу невыгодны просто по той причине, что они долго не пролежат на складе. <...> Здесь интересы людей и интересы бизнеса довольно сильно расходятся, — признал Рыбальченко.

Ранее ученые-химики из Колумбийского университета США заявили, что в бутылке воды объемом в литр может в среднем содержаться около 240 тысяч пластиковых частиц. Опасность нанопластика для человека заключается в его способности попадать в клетки и кровь из-за очень маленьких размеров, заявили исследователи.