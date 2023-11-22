Эколог перечислил плюсы живых и минусы искусственных новогодних елей Эколог Шингаркин: покупка живой елки на Новый год не наносит вреда природе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупка елки или сосны, выращенной к Новому году на специальной плантации, не нанесет природе никакого вреда, заявил в беседе с «Радио 1» эколог Максим Шингаркин. Он пояснил, что количество срубленных под Новый год деревьев является «статистической погрешностью» в сравнении с масштабами другого влияния человека на природу.

С точки зрения влияния человека на природу это крайне незначительный ущерб. <...> По сравнению с сельским хозяйством плантационное использование ели в Новый год — это ничто, погрешность, — подчеркнул эксперт.

Он также рассказал, что живая ель более экологична, чем искусственная, так как не требует специальной переработки. По словам эколога, на производство пластмассового дерева уходит гораздо больше ресурсов, чем на выращивание живого. Считается, что искусственная елка окупает свой экологический след, только если семья использует ее на протяжении 20 лет, подчеркнул Шингаркин. Он назвал идеальным вариантом утилизацию искусственной ели через систему вторичной переработки.

Но если вы покупаете каждый год пластиковую елку, а потом выкидываете ее в лес, это никуда не годится, — подытожил эколог.

Ранее в России выбрали главную новогоднюю елку, которая украсит Красную площадь. Это 25-метровая ель, которую привезут из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева составляет 84 года, а диаметр его ствола равен 60 см.