Эколог оценила вероятность неминуемой гибели планеты Эколог Зайкова: гибель Земли уже слишком близка, чтобы ее можно было резко остановить

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Экологический апокалипсис, как и гибель Земли, уже не получится резко остановить, так как для этого он уже слишком близок, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» инженер-эколог Александра Зайкова. По ее словам, человечество живет неосознанно и не понимает, насколько на самом деле опасны изменения климата. а экоактивистов считают ненормальными.

Даже если все страны мира перестанут вредить природе, то эффект от этого мы увидим только через 100 лет. Какое-то время после такой остановки Земля все равно продолжит нагреваться. Сейчас уже нельзя этого избежать. Надо приспосабливаться, — рассказала Зайкова.

По ее мнению, человечество живет неосознанно, не понимая, к чему ведет неразумное потребление и что означает для Земли плюс два градуса тепла.

Зайкова уверена: из-за роста среднегодовой температуры Земля постепенно умирает. Она отметила, что такое же мнение разделяют десятки тысяч ученых. Эколог также назвала человечество вирусом для планеты.

Представьте, как вы себя чувствуете, когда у вас поднимается температура с 36,6 до 38,6? Вас знобит, течет из носа, воспаляются глаза. Так и у планеты. Человечество — это вирус, — заявила Зайкова.

Суперкомпьютер World One, предназначенный для создания прогнозов цивилизационных закономерностей, ранее пришел к выводу, что крах человеческой цивилизации произойдет к 2050 году. По мнению машины, созданной в 1970-х годах по заказу Римского клуба, причиной конца света станет человеческая деятельность, в том числе загрязнение окружающей среды и его последствия.