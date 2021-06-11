Эколог оценил идею ввести штрафы для нарушителей раздельного сбора мусора

https://static.news.ru/photo/4c9f3d9c-cabe-11eb-93b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внедрять карательные меры для нарушителей раздельного сбора мусора бесполезно. Об этом заявил «Москве 24» модератор тематической площадки Общероссийского народного фронта «Экология» в Московской области Антон Хлынов.

По мнению эколога, введение штрафов не будет работать до тех пор, пока в обществе не появится культура сортировки отходов.

Хлынов подчеркнул , что обществу необходимо стремиться к тому, чтобы отходов образовывалось как можно меньше, а после их большая часть шла во вторичный оборот. Кроме того, необходимо создать экономические стимулы для этого, инфраструктуру и экономико-правовой механизм, который был бы ориентирован на граждан.

Запретительные меры для граждан в сфере сбора мусора должны применяться тогда, когда есть некая стимулирующая база, когда люди видят и понимают, что от того, что они раздельно собирают мусор, есть не только экономический, но и экологический эффект. В этом направлении работы ещё очень много, она только в самом начале, — отметил специалист.

Ранее российские переработчики пластмассовых изделий предложили правительству ввести штрафы для россиян, которые нарушают режим раздельного сбора мусора. Глава организации Михаил Кацевман заявил, что проблема загрязнения городов не в самих материалах, а в безалаберности людей, которые не желают сортировать мусор. По его словам, сегодня в РФ можно переработать почти любой вид пластика, а на крайний случай можно прибегнуть к энергетической утилизации.