Эколог: нефть в Чёрном море могла попасть в международные воды

Нефтепродукты после разлива под Новороссийском могли оказаться в международных территориальных водах, которые не подлежат внутрироссийскому регулированию. Об этом NEWS.ru рассказал активист «Экологической вахты по Северному Кавказу» Евгений Витишко.

Судя по направлению, нефтепродукты двигались в сторону Керченского моста, а часть уже в трансграничной зоне была, за пределами морской юрисдикции России, то есть могла попасть в международные территориальные воды, — подчеркнул он.

По словам Витишко, нефтепродукты двигаются в центральную часть Чёрного моря.

Международная зона — 15 километров, а в РАН обозначили, что длина пятна нефтяного была 19 км. Это значит, что мы уже вышли в международные территориальные воды. Это общие воды, которые уже подлежат международному регулированию, — добавил эксперт.

7 августа в порту Новороссийска (40 км от Анапы) произошёл залповый выброс нефти. Это случилось при погрузке греческого танкера с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Подрядчиком КТК в черноморской гавани выступает АО «Транснефть-Сервис» — дочерняя структура контролируемой государством компании «Транснефть».

11 августа в Институте космических исследований РАН заявили, что разлив нефти под Новороссийском оказался в 400 тысяч раз больше, чем заявлялось изначально. Так, площадь разлива топлива составила почти 80 квадратных километров вместо 200 квадратных метров. Учёные совместно со специалистами Института океанологии РАН проанализировали сделанный спустя день после выброса радиолокационный снимок со спутника Sentinel-1 и выяснили, что разлив оказался больше 200 квадратных метров, нежели об этом сообщалось в день инцидента.

Руководитель направления климата и энергетики российского отделения Greenpeace Василий Яблоков заявил, что в ликвидации последствий счёт идёт на минуты.