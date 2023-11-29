Эколог назвал возможную причину появления «кровавой» реки в Кемерово Эколог Грибалев: красная река в Кемерово могла появиться из-за слива химикатов

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Воды реки Томь в Кемеровской области могли окраситься в красный цвет из-за слива химических веществ, рассказал NEWS.ru эколог Сергей Грибалев. По его словам, в ходе проверки удастся установить, какие последствия ожидают регион. Однако, если в воде окажется большая концентрация химического вещества, от этого может пострадать не только окружающая среда, но и население города, добавил эксперт.

Рядом с рекой находится труба, из которой периодически происходит сброс сточных вод, однако в красный она окрасилась только сейчас. Могу с уверенностью сказать, что такой окрас дают химические вещества. Это говорит о том, что у реки есть канализационные люки. Часто правонарушители используют их, чтобы сбрасывать жидкие отходы в сточные воды. Если это произвести в черте населенного пункта, это быстро обнаружат, но если в отдалении, то заметить сложнее. В Санкт-Петербурге, например, ранее сбросили в канализации отходы бытовой химии. В результате из люков города полилась пена, — рассказал Грибалев.

Ранее стало известно, что полыньи реки Томь в Кемерово окрасились в красный цвет. Следователи после этого начали доследственную проверку по ст. 250 УК (загрязнение вод). По ней грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

До этого технический директор независимой экологической экспертизы Александр Кукса сказал, что причиной появления в селе Казацкое Белгородской области красных рек могли стать слитые в воду красители. Он подчеркнул, что несколько лет назад в Москве уже был похожий случай, когда из автосервиса вылили краску с растворителями в ручей, и вода стала нежно-голубой. Через некоторое время все промылось, и все упоминания об инциденте исчезли.