Эколог допустил, что карта загрязненных пляжей близ Анапы может измениться Эколог Пукалов: часть пляжей на юге Анапы может позеленеть к лету

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ближе к лету карта закрытых пляжей Анапы и Темрюкского района может измениться, заявил NEWS.ru директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» эколог Роман Пукалов. По его словам, побережья в районе Сукко, Супсеха и Большого Утриша могут даже позеленеть к лету.

Местные жители хотят перепроверить участки в районе Сукко, Супсеха, Большого Утриша. Сейчас там красная линия. Но этот участок был незначительно загрязнен нефтепродуктами, их легкими фракциями, их уже убрали. Так что у меня есть большая надежда, что этот кусочек пляжа может позеленеть к лету, — сказал Пукалов.

Он добавил, что Роспотребнадзор продолжает собирать пробы почвы, воды и воздуха, а полученные результаты релевантны для конкретной погодной обстановки. Речь идет в первую очередь о направлении, скорости ветра и температуре морской воды. Поэтому, по словам эколога, всегда нужно следить за указаниями и оперативно реагировать на «красные флаги».

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что 19 апреля зафиксирован новый выброс мазута на участке анапского побережья на территории отеля «Пляжный поселок». Там уточнили, что количество нефтепродуктов незначительное. Работы по уборке уже ведутся, уточнили в оперштабе. Известно, что для этого применяются исключительно ручные инструменты. Такой способ минимизирует ущерб экологической системе региона.