Эколог дал совет, как не потерять питомца при перевозке в поезде Эколог Потоловский: в поездах на домашних животных нужно надевать GPS-ошейники

Чтобы не потерять питомца при перевозке в поезде, необходимо использовать GPS-ошейники, рассказал в беседе с «360» эксперт по экологической безопасности, кандидат технических наук Роман Потоловский. Он пояснил, что это устройство поможет эффективно отслеживать местоположение животного в случае его пропажи.

Однако традиционные GPS-системы имеют свои ограничения, особенно когда собака находится в плотных лесах, горных ущельях или около высоких зданий. Но благодаря использованию нескольких спутниковых систем, включая ГЛОНАСС, можно обеспечить более точное отслеживание даже в сложных условиях, — отметил эксперт.

В свою очередь зоозащитница Анастасия Комагина в беседе с изданием добавила, что в дороге животное необходимо держать исключительно в пластиковой переноске, оборудованной надежным запором. По словам эксперта, коты часто убегают из тряпичных переносок, застегивающихся на молнию, так как способны лапами «растеребить» молнию. Кроме того, хотя бы на время поездки нужно повесить на животное ошейник с адресником. Специалист также призвала по возможности вообще не выпускать домашнего любимца из вида.

Ранее проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург высадила на станции Киров кота по кличке Твикс, который выбрался из переноски и ходил по вагону. Поиски животного продолжались несколько дней, в них участвовали сотни волонтеров. В ночь с 19 на 20 января труп кота обнаружили недалеко от железнодорожного полотна в восьми километрах от вокзала.