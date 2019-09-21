Бизнесмены Свердловской области подарили экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 «Уральских авиалиний» квартиры.
Бизнесмены не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему, — сказал губернатор региона Евгений Куйвашев.
По его словам, для многих из них это первое собственное жильё. Члены экипажа получили ключи от однокомнатных квартир в новом доме, который находится в микрорайоне Краснолесье. Жильё обставлено мебелью и бытовой техникой, передаёт
Происшествие, получившее неформальное название «чудо в кукурузном поле», произошло 15 августа 2019 года. Вылетевший из аэропорта подмосковного Жуковского А321 столкнулся сразу после взлёта со стаей птиц и был вынужден совершить аварийную посадку. Экипажу удалось успешно посадить самолёт, избежав человеческих жертв.
Как писал News.ru, второй пилот A321 Георгий Мурзин, совершивший аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, продолжает лечение.