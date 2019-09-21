https://static.news.ru/photo/7adecf2c-dca6-11e9-bf83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бизнесмены Свердловской области подарили экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 «Уральских авиалиний» квартиры.

Бизнесмены не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему, — сказал губернатор региона Евгений Куйвашев.

По его словам, для многих из них это первое собственное жильё. Члены экипажа получили ключи от однокомнатных квартир в новом доме, который находится в микрорайоне Краснолесье. Жильё обставлено мебелью и бытовой техникой, передаёт РИА Новости .

Происшествие, получившее неформальное название «чудо в кукурузном поле», произошло 15 августа 2019 года. Вылетевший из аэропорта подмосковного Жуковского А321 столкнулся сразу после взлёта со стаей птиц и был вынужден совершить аварийную посадку. Экипажу удалось успешно посадить самолёт, избежав человеческих жертв.

Как писал News.ru, второй пилот A321 Георгий Мурзин, совершивший аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, продолжает лечение.