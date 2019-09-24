https://static.news.ru/photo/0acf33a2-dec2-11e9-9962-fa163e074e61_660.jpg Фото: Уральские авиалинии/vk.com

Экипаж Airbus А321 «Уральских авиалиний», совершивший в августе 2019 года аварийную посадку в Подмосковье, будет наблюдать за стартом «Союза МС-15». С этой целью лётчики и бортпроводники отправились на космодром Байконур.

Ракету «Союз-ФГ» с кораблём планируется запустить 25 сентября с первой стартовой площадки («Гагаринский старт»). Это будет последний взлёт носителя этого типа. Кроме того, в космос впервые в истории отправится представитель ОАЭ Хазаа аль-Мансури, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, командир самолёта Airbus A321 Дамир Юсупов рассказал, что его семья не станет переезжать в квартиру, подаренную властями Свердловской области. По его словам, дети пошли в школу и садик, поэтому в ближайшее время не планируется менять место жительства.