Фото: Веленгурин Владимир/Global Look Press

ФК «Спартак» предоставил бессрочное право бесплатно посещать домашние матчи членам экипажа лайнера Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в подмосковном Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Все мы в футбольном клубе «Спартак», как и миллионы россиян по всей стране, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолёта Airbus А321, который совершил жёсткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалёку от аэропорта Жуковский, — цитирует сообщение ТАСС.

Также в ФК «Спартак» выразили восхищение профессионализмом и мужеством членов экипажа, сумевших предотвратить катастрофу.

Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского «Спартака». И поэтому хотим сообщить, что предоставляем ему и всем героическим членам экипажа Airbus A321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей ФК «Спартак-Москва» на «Открытие Арене», — заявили в клубе.

Как писал News.ru, каждая встреча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнётся с аплодисментов в честь семи членов экипажа Airbus А321.

Ранее несколько пассажиров самолёта «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в подмосковном Жуковском, поделились впечатлениями о первом дне после инцидента. Всего на борту находились 233 человека, в том числе 41 ребёнок и семь членов экипажа.

Президент Владимир Путин удостоил звания Героев России командира экипажа Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина.

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