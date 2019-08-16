ФК «Спартак» предоставил бессрочное право бесплатно посещать домашние матчи членам экипажа лайнера Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в подмосковном Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Все мы в футбольном клубе «Спартак», как и миллионы россиян по всей стране, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолёта Airbus А321, который совершил жёсткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалёку от аэропорта Жуковский, — цитирует сообщение ТАСС.
Также в ФК «Спартак» выразили восхищение профессионализмом и мужеством членов экипажа, сумевших предотвратить катастрофу.
Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского «Спартака». И поэтому хотим сообщить, что предоставляем ему и всем героическим членам экипажа Airbus A321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей ФК «Спартак-Москва» на «Открытие Арене», — заявили в клубе.
Как писал News.ru, каждая встреча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнётся с аплодисментов в честь семи членов экипажа Airbus А321.