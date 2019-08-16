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Орнитологи высказали идею о необходимости создать индивидуальные паспорта для всех авиаузлов. По их словам, это поможет предотвратить инциденты, подобные ЧП с А321 в Подмосковье.

В документе будут отражены биологические и природные факторы, которые могут стать важными для пилотов в случае возникновения на борту нештатной ситуации. В паспорт предлагается внести информацию о реках, характере растительности,...