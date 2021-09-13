Екатеринбург почти парализовало из-за отключения электричества

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Сразу в нескольких районах Екатеринбурга одновременно отключилось электричество. Не работают светофоры, встали трамваи и троллейбусы. Об этом сообщает портал е1.ru.

Отмечается, что некоторые районы практически полностью парализованы . В Электросетевой компании Екатеринбурга заявили, что на данный момент подробностей ЧП нет. Уточняется, что зафиксировано технологическое нарушение на линии, которая обеспечивает электроснабжением часть центра города и часть Юго-Западного района.

В компании отметили, что технические бригады выехали на место. Не исключается внешнее воздействие. По предварительной информации, инцидент случился в районе кабельной линии. Ожидается, что электроснабжение восстановится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что заседание суда по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна перенесли из-за отсутствия электричества. Об этом заявила пресс-секретарь команды адвокатов экс-главы республики Элина Саакова.

По словам юриста, суд счёл невозможным рассмотрение дела надлежащим образом. Решением судьи Анны Данибекян заседание было перенесено на 7 сентября.