Екатерина Стриженова восхитилась подросшими внуками Стриженова показала подрастающих в США внуков-близнецов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Екатерина Стриженова

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова тепло прокомментировала фотографии внуков от старшей дочери Анастасии, проживающих вместе с родителями в США, сообщает KP.RU. Прошлым летом у Анастасии и ее мужа Петра Грищенко родились близнецы — Александр и Георгий. Молодая мать поделилась с подписчиками свежими снимками малышей.

На фото Анастасия ласково целует мужа, держащего мальчиков на руках. Ее супруг нежно прижимает к себе близнецов.

Любимые, какое фото! Мои дорогие, многодетные, многосыновные (сочинила новое слово)! На фото не хватает еще одного Петровича — самого старшего моего внука! — написала она под постом.

Стриженова редко видится с внуками, в основном наблюдая за тем, как они растут, по фото и видео. Старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых состоит в браке с финансистом Петром Грищенко. Они поженились в 2013 году и сейчас проживают в Нью-Йорке. У пары также есть старший сын Петр, родившийся в 2018 году.

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