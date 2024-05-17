Екатерина Гордон раскрыла сумму своего самого большого гонорара Екатерина Гордон рассказала, что однажды получила 10 млн рублей за переговоры

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Екатерина Гордон

Юрист Екатерина Гордон в интервью журналистке Алле Шишкиной на шоу «Без воды» рассказала, что самый большой в своей карьере гонорар получила за переговоры. Она призналась, что ей удалось разрешить довольно серьезную ситуацию и получить 10 млн рублей.

Был случай, когда я заработала 10 млн потому, что я разрулила серьезную ситуацию. Это был приятный момент, потому что я как раз вложила деньги в квартиру своего сын. Но такое бывает редко, — уточнила юрист.

Она добавила, что талант переговорщика получила с опытом. За свою карьеру ей приходилось общаться и с ворами, и с полицейскими, и с прокурорами. К тому же, она постоянно «варится в довольно агрессивной юридической среде». Таких, как она, немного, отметила юрист.

По ее словам, обычно суд стоит 300–400 тысяч рублей, и длится год. Екатерина Гордон пояснила, что хорошо зарабатывают те, кто работает на потоке или «схематозники». В ее офисе всегда одновременно разрабатывается 30–40 дел. Но есть и те, которые придумывают разные схемы. Например, «занести» судье. Екатерина призналась, что в такие игры принципиально не играет, хотя такие случаи, к сожалению, бывают.

Я всегда честно договариваюсь — ребята, у нас есть такая-то задача и нужен определенный результат. Например, поделить объект недвижимости. Каким способом я этого добьюсь, судом или переговорами, вас не касается. Это будет стоить примерно столько, — пояснила Екатерина Гордон.

В октябре 2022 года Гордон обратилась к украинским звездам шоу-бизнеса и публичным персонам, осудив их за разжигание ненависти по отношению к русским. Она отметила, что подобная позиция распространяется на всех без исключения россиян, даже тех, кто покинул страну в знак протеста против спецоперации.