Ржевская журналистка Екатерина Дунцова подала в ЦИК заявку для участия в президентских выборах в России в 2024 году. Кто она такая, какая у Дунцовой политическая программа, связана ли она с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что Дунцова говорит про СВО и что пишут о ней российские и зарубежные СМИ?
Кто такая Екатерина Дунцова
Дунцова сообщила, что все необходимые документы были переданы в Центризбирком 20 декабря. 17 декабря состоялось заседание инициативной группы по ее выдвижению, где присутствовало около 700 человек. О своем выдвижении она заявила 16 ноября.
«Все представленные кандидатом документы мы приняли, подтверждение о приеме документов подписано. Теперь в установленные законом сроки ЦИК будет эти документы изучать», — подтвердил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
Екатерине Дунцовой 40 лет, она тележурналист и мать троих детей. С 2019 по 2022 год она была депутатом городской думы Ржева Тверской области и поддерживала главу администрации города, члена «Единой России» Романа Крылова. Является координатором ржевского поисково-спасательного отряда «Сова».
Дунцова подчеркивала, что вместе со своей командой собирается работать «только в правовом поле».
Какая у Дунцовой политическая программа
Лозунгом политической программы Екатерины Дунцовой стали слова: «Вернем стране будущее». На своем созданном для выборов сайте журналистка утверждает, что «последние 10 лет [Россия] движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение».
По словам журналистки, на посту президента она намерена «сделать Россию привлекательной и комфортной для жизни».
«Стране необходимы скорейшие перемены: прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных. Нам предстоит отменить все бесчеловечные законы, восстановить отношения с внешним миром. Изменить приоритеты бюджета: тратить деньги на улучшение жизни граждан, а не на новые танки. Вернуть отнятые свободы», — объявила Дунцова.
В интервью газете «Вечерние Ведомости» Екатерина Дунцова заявила, что «женщина у власти — это совершенно другой посыл в плане руководства [страной], <...> не жесткая автократия, а именно диалог». По ее словам, России необходимо укрепление местного самоуправления и усиление роли парламента.
Более детальной политической программы Дунцова не представила — работа над ней продолжается.
Что Дунцова говорила про СВО
Екатерина Дунцова на своем сайте критикует проведение СВО.
«„Военные операции“ на территории сопредельных государств ведут к неминуемой изоляции и деградации. Последними союзниками остаются Иран, Северная Корея и Эритрея, но скоро и они могут отвернуться», — утверждает Дунцова.
Что пишут о Дунцовой СМИ
Российские СМИ со ссылкой на экспертов-политологов сообщили, что Дунцова связана с Ходорковским.
«Многие к Екатерине Дунцовой относятся скептически, и это оправданно. На мой взгляд, это не потенциальный кандидат в президенты, а технологический проект, который аффилирован с беглым олигархом и иноагентом Михаилом Ходорковским», — считает политолог из РУДН Никита Данюк.
После того как документы были поданы в ЦИК, имя Дунцовой появилось в западных СМИ. О ней написали не только крупные международные издания, такие как Reuters, Associated Press и Euronews, но и региональные американские СМИ, в их числе Colorado Springs Gazette, Laredo Morning Times и The Livingston Enterprize.
В западных СМИ ее называют «кандидатом-миротворцем» и утверждают, что она «не входит в традиционный лагерь противников Путина».
Как связана Дунцова и Ходорковский
Выдвижение Екатерины Дунцовой поддержал проект «Наш штаб», который 16 ноября сообщил, что у них «появился первый кандидат в президенты». «Наш штаб» был создан месяцем ранее командой проекта «Ковчег» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — проекта помощи гражданам РФ, уехавшим из страны в знак протеста против проведения СВО на Украине. «Ковчег» был создан юристом Анастасией Бураковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) при поддержке «Антивоенного комитета России», соучредителем которого является Ходорковский и другие российские оппозиционеры за рубежом.
Кто еще поддерживает Дунцову
Информационную поддержку Екатерине Дунцовой оказывает сеть Telegram-каналов и СМИ. На момент, когда Дунцова сообщила о намерении баллотироваться в президенты РФ, аудитория ее канала насчитывала 12 подписчиков. Через месяц там было более 150 тысяч читателей, сообщил рекламный менеджер Дунцовой Григорий Озеров. Быстрый рост читаемости объясняется поддержкой сети Telegram-каналов, связанных с Ходорковским.
Интервью у Екатерины Дунцовой также брали крупные оппозиционные СМИ и фигуры, признанные иностранными агентами.
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