Екатерина Дунцова: кто такая, связь с Ходорковским, зачем идет на выборы Журналистка Дунцова подала в ЦИК заявку на участие в президентских выборах — 2024

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/TASS

Екатерина Дунцова подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом на пост президента РФ

Ржевская журналистка Екатерина Дунцова подала в ЦИК заявку для участия в президентских выборах в России в 2024 году. Кто она такая, какая у Дунцовой политическая программа, связана ли она с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что Дунцова говорит про СВО и что пишут о ней российские и зарубежные СМИ?

Кто такая Екатерина Дунцова

Дунцова сообщила, что все необходимые документы были переданы в Центризбирком 20 декабря. 17 декабря состоялось заседание инициативной группы по ее выдвижению, где присутствовало около 700 человек. О своем выдвижении она заявила 16 ноября.

«Все представленные кандидатом документы мы приняли, подтверждение о приеме документов подписано. Теперь в установленные законом сроки ЦИК будет эти документы изучать», — подтвердил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.

Екатерине Дунцовой 40 лет, она тележурналист и мать троих детей. С 2019 по 2022 год она была депутатом городской думы Ржева Тверской области и поддерживала главу администрации города, члена «Единой России» Романа Крылова. Является координатором ржевского поисково-спасательного отряда «Сова».

Дунцова подчеркивала, что вместе со своей командой собирается работать «только в правовом поле».

Какая у Дунцовой политическая программа

Лозунгом политической программы Екатерины Дунцовой стали слова: «Вернем стране будущее». На своем созданном для выборов сайте журналистка утверждает, что «последние 10 лет [Россия] движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение».

По словам журналистки, на посту президента она намерена «сделать Россию привлекательной и комфортной для жизни».

«Стране необходимы скорейшие перемены: прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных. Нам предстоит отменить все бесчеловечные законы, восстановить отношения с внешним миром. Изменить приоритеты бюджета: тратить деньги на улучшение жизни граждан, а не на новые танки. Вернуть отнятые свободы», — объявила Дунцова.

В интервью газете «Вечерние Ведомости» Екатерина Дунцова заявила, что «женщина у власти — это совершенно другой посыл в плане руководства [страной], <...> не жесткая автократия, а именно диалог». По ее словам, России необходимо укрепление местного самоуправления и усиление роли парламента.

Более детальной политической программы Дунцова не представила — работа над ней продолжается.

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/TASS Журналистка Екатерина Дунцова во время подачи документов для регистрации кандидатом на пост президента РФ

Что Дунцова говорила про СВО

Екатерина Дунцова на своем сайте критикует проведение СВО.

«„Военные операции“ на территории сопредельных государств ведут к неминуемой изоляции и деградации. Последними союзниками остаются Иран, Северная Корея и Эритрея, но скоро и они могут отвернуться», — утверждает Дунцова.

Что пишут о Дунцовой СМИ

Российские СМИ со ссылкой на экспертов-политологов сообщили, что Дунцова связана с Ходорковским.

«Многие к Екатерине Дунцовой относятся скептически, и это оправданно. На мой взгляд, это не потенциальный кандидат в президенты, а технологический проект, который аффилирован с беглым олигархом и иноагентом Михаилом Ходорковским», — считает политолог из РУДН Никита Данюк.

После того как документы были поданы в ЦИК, имя Дунцовой появилось в западных СМИ. О ней написали не только крупные международные издания, такие как Reuters, Associated Press и Euronews, но и региональные американские СМИ, в их числе Colorado Springs Gazette, Laredo Morning Times и The Livingston Enterprize.

В западных СМИ ее называют «кандидатом-миротворцем» и утверждают, что она «не входит в традиционный лагерь противников Путина».

Как связана Дунцова и Ходорковский

Выдвижение Екатерины Дунцовой поддержал проект «Наш штаб», который 16 ноября сообщил, что у них «появился первый кандидат в президенты». «Наш штаб» был создан месяцем ранее командой проекта «Ковчег» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — проекта помощи гражданам РФ, уехавшим из страны в знак протеста против проведения СВО на Украине. «Ковчег» был создан юристом Анастасией Бураковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) при поддержке «Антивоенного комитета России», соучредителем которого является Ходорковский и другие российские оппозиционеры за рубежом.

Кто еще поддерживает Дунцову

Информационную поддержку Екатерине Дунцовой оказывает сеть Telegram-каналов и СМИ. На момент, когда Дунцова сообщила о намерении баллотироваться в президенты РФ, аудитория ее канала насчитывала 12 подписчиков. Через месяц там было более 150 тысяч читателей, сообщил рекламный менеджер Дунцовой Григорий Озеров. Быстрый рост читаемости объясняется поддержкой сети Telegram-каналов, связанных с Ходорковским.

Интервью у Екатерины Дунцовой также брали крупные оппозиционные СМИ и фигуры, признанные иностранными агентами.

Читайте также:

Харитонов может пойти против Путина от КПРФ: кто такой, почему не Зюганов

Как пройдут выборы президента РФ в новых регионах и что с безопасностью

Названо число подавших заявки на должность президента России