ЕК анонсировала первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ ЕК: первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ состоится в июле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая экспроприация доходов от реинвестирования замороженных активов России у банков ЕС произойдет в июле, сообщается на сайте Еврокомиссии. Отмечается, что отдавать 90% доходов от реинвестиции российских активов обязаны все финансовые структуры, на счету которых заморожено более €1 млн российских средств.

Первые ресурсы будут доступны для поддержки Украины в июле 2024 года с последующими платежами дважды в год, — сообщила Еврокомиссия.

Ранее Евросоюз приступил к реализации предложения Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем. По его словам, в настоящее время ведутся технические работы по данной инициативе.

При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал решение о передаче замороженных российских активов Киеву справедливым и законным шагом. По его словам, таким образом будет отправлен сигнал всем «потенциальным агрессорам». Для передачи замороженных активов, сумма которых составляет около $300 млрд, он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.

В ответ на это член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина привыкла жить за счет России, поэтому Киев просит передать ему замороженные на Западе российские средства. По его словам, больше половины денег украинские власти «обычно разворовывают».