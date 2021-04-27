Эйдельман раскритиковала предложение Яровой ввести предмет «Моя Россия»

https://static.news.ru/photo/15a88b1e-a736-11eb-84e2-96000091f725_660.jpg Тамара Эйдельман Фото: Wikimedia

Известный писатель и заслуженный учитель России Тамара Эйдельман считает неудачным предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о введении в начальных школах нового предмета «Моя Россия». Об этом она рассказала NEWS.ru.

По её словам, сейчас в школах достаточно часов на изучение истории, к тому же детей знакомят с историей России уже c пятого класса.

Кроме того, дети о ней узнают на большом числе внеклассных мероприятий. Госпожа Яровая не представляет себе перегруженность программы — новый предмет можно вставить, только выкинув другой, что невозможно. Наконец, излишнее изучение войны может вызвать только девальвацию в отношении к этой важной теме, — считает Эйдельман.

Педагог также не согласна с другими идеями вице-спикера. Яровая предложила предусмотреть в школьных учебниках справочный раздел «Наши имена», который будет содержать информацию о «цивилизационном вкладе России, наших отечественных деятелей науки». Эйдельман обращает внимание на то, что уже сейчас в учебниках есть параграфы, посвящённые культуре, в которых рассказывается о выдающихся отечественных учёных, и делать ещё справочный список бессмысленно, так как для детей это будет «мёртвым перечислением имён».

Также Яровая предложила «для развития устной речи школьников» закрепить в образовательных программах нормативы устных заданий, чтобы «ребёнок умел не только писать, но и говорить, формулировать свои мысли, отстаивать свою позицию». По словам Тамары Эйдельман, если это подразумевает возвращение устных экзаменов в ЕГЭ, то это будет шагом назад, так как они более травматичны, чем письменные, и там намного больше возможностей для злоупотреблений.

Помимо этого, Ирина Яровая высказала мнение, что в школах и вузах не уделяется должного внимания воспитанию. Эйдельман возразила на это, отметив, что в школе для этого есть внеклассная работа и классные руководители, походы, поездки, чаепития и «огоньки», а что касается вузов, то там «обучаются совершеннолетние люди и воспитывать их немного поздно».

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию возмутился содержанием учебников по истории, где отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, в частности о Сталинградской битве.