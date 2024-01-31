«Эхо, шумы, странные звуки»: прослушивают ли вас, стоит ли паниковать

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

За последнее десятилетие спецслужбы в рамках оперативно-разыскных мероприятий прослушали телефоны более 1 млн россиян. Такую цифру NEWS.ru озвучил адвокат Евгений Смирнов. По данным судебной статистики, в 2016–2022 годах количество таких граждан превысило 3,8 млн человек (в их число вошли те, кому санкционировали контроль биллинга мобильных устройств и ограничение тайны переписки), или около 2,6% общего числа населения РФ. Что такое телефонная прослушка, зачем и кому ее устраивают, можно ли ее распознать — в материале NEWS.ru.

Какие ведомства могут прослушивать телефоны россиян

Как рассказал NEWS.ru адвокат Евгений Смирнов, существует несколько видов оперативно-разыскных мероприятий, связанных с телефонами и средствами связи. Есть прослушивание телефонных переговоров (ПТП), а также снятие информации с технических каналов связи (СИТКС). Ко второму относится, например, негласное чтение электронной почты или контроль за перемещениями с помощью биллинга.

«ПТП и СИТКС могут проводить органы, занимающиеся оперативной работой. Такие мероприятия вправе проводить и МВД, и ФСБ, и ГРУ, и ФСИН, и СВР, и таможенные органы. Для этого необходимо получить соответствующую санкцию суда. А оснований может быть множество — информация о подготовке к совершению уголовного дела, проведение проверочных мероприятий, обеспечение безопасности и множество других», — прокомментировал юрист.

Для организации контроля за связью силовики используют СОРМ — систему технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий. Существует несколько таких систем: СОРМ-1 создана в 1996 году для прослушивания телефонных разговоров, СОРМ-2 — созданная в 2000 году система контроля за интернетом, СОРМ-3 — система сбора информации со всех видов связи и ее хранения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда ли, что прослушка говорит о готовящемся уголовном преследовании

Как отмечает Евгений Смирнов, есть официальная прослушка (санкционированная судами), а есть противозаконная. Существуют также нелегальные способы контроля за телефонными переговорами и сетевой активностью граждан. Их, например, могут организовывать бизнес-конкуренты или какие угодно другие недоброжелатели, собирающие компромат на тех или иных людей. В числе прослушиваемых могут оказаться даже ревнивые мужья и жены, которые таким образом следят друг за другом.

В данном случае в ход идет не СОРМ, а различные вирусные программы. Их можно загрузить с помощью фальшивого обновления ПО, электронного письма с вредоносной ссылкой или при подключении смартфона к компьютеру. Такие нелегально установленные на телефон приложения могут записывать разговоры, получать доступ к СМС-переписке и журналу звонков.

Можно ли абоненту распознать, что его прослушивают

По словам Евгения Смирнова, признаков прослушки телефона не существует, поскольку разговоры по умолчанию должны записываться оператором связи и при необходимости передаваться оперативным работникам. Адвокат напомнил, что после принятия в 2016 году «закона Яровой» все телефонные переговоры записываются и хранятся несколько месяцев.

Этот порядок вступил в силу летом 2018 года, и теперь операторы сотовой связи и интернет-провайдеры обязаны хранить до полугода весь пользовательский интернет-трафик — переписку в мессенджерах, соцсетях и по электронной почте, а также аудиозаписи звонков. Помимо этого, закон обязывает в течение трех лет хранить метаданные — информацию о том, кому и когда звонил или пересылал файлы пользователь. Силовики могут получить эту информацию по запросу.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

IT-аналитик и специалист по цифровой безопасности Илья Вайцман в беседе с NEWS.ru отметил, что существуют разные типы прослушек. Он добавил, что «на стороне абонента нельзя понять, прослушивается ли разговор», поскольку «информация в современных системах связи передается в цифровом виде и процесс ее „отвода в прослушку“ никак не сказывается на качестве сигнала и не порождает помех». Но в ряде случаев появляются определенные сигналы, на которые можно обратить внимание.

«А вот постоянную прослушку, когда телефон непрерывно передает все, что слышит вокруг, заметить довольно просто. Телефон начинает стремительно разряжаться ни с того ни с сего. Причем падение времени работы происходит не как при обычном старении батареи, а скачком: вчера нормально, а сегодня и до обеда не дотянуло (иногда телефон еще и нагревается). Это неудивительно, потому что фактически (и с точки зрения расхода заряда батареи) телефон непрерывно находится в режиме звонка», — пояснил Илья Вайцман.

Он добавил: как правило, на такую прослушку ставят сразу несколько человек, поэтому если знакомые люди одновременно замечают стремительный разряд батареи, то «можно не сомневаться».

«Если ваш телефон начал стремительно разряжаться, сразу спросите знакомых и коллег, нет ли у них такого явления», — посоветовал собеседник NEWS.ru.

Ранее IT-эксперт Михаил Шурыгин заявлял, что о наличии в смартфоне шпионских программ, позволяющих прослушивать разговоры, может свидетельствовать неожиданное поведение девайса. По его словам, владельцу устройства стоит обеспокоиться, если во время беседы он слышит эхо, шумы и другие странные звуки.

Среди других странностей, говорящих о возможном наличии прослушивания, Шурыгин назвал неожиданное самостоятельной выключение или перезагрузку смартфона и сильный рост объема использованного интернет-трафика.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Могут ли силовики слушать разговоры по WhatsApp, Telegram и другим мессенджерам

В данном случае, как отмечает Евгений Смирнов, не совсем верно говорить про прослушку мессенджеров, поскольку этот случай относится к упомянутому снятию информации с технических каналов связи. Но имеют ли спецслужбы доступ к каналам, которые шифруются компаниями-разработчиками сервисов, неизвестно.

«Силовики держат информацию о своих возможностях под большим замком, однако в последний год появляется все больше свидетельств доступа к переписке и звонкам в Telegram», — отметил Смирнов.

Илья Вайцман добавил, что если телефон не прослушивается постоянно, то вряд ли спецслужбы могут иметь доступ к данным переговоров по мессенджерам не российского производства.

«Данные мессенджерами передаются в достаточно надежно зашифрованном виде. Whatsapp, Viber и Signal используют оконечное шифрование (когда две стороны передают друг другу сообщения и только они имеют доступ к этой информации. — NEWS.ru), Telegram — нет, но про реальные утечки от этого сервиса я пока не слышал», — заявил Вайцман.

При этом он отметил, что организаторы прослушки «могут понять, когда и с кем состоялся разговор», сопоставляя время и длительность передачи данных между серверами определенного мессенджера различными абонентами. Таким образом, добавил Вайцман, устанавливается круг общения и интенсивность связей между абонентами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Есть ли способы защититься от прослушки

По словам Евгения Смирнова, от прослушки могут защищать «VPN-сервисы, надежные мессенджеры, шифрование и прочее».

Илья Вайцман также советует пользоваться VPN, а также не совершать голосовых звонков по обычной связи, следить за поведением телефона и использовать для звонков проверенные зарубежные мессенджеры.

«Для еще большего уровня безопасности полезно совершать звонки через соединения WiFi (тоже с VPN), отключившись при этом от сотовой сети вообще или даже совершать голосовые звонки через компьютер, оставив телефон под подушкой в соседней комнате», — добавил специалист по цифровой безопасности.

Михаил Шурыгин в случае возникновения подозрений посоветовал обратиться к специалистам, которые обследуют телефон на наличие шпионского программного обеспечения и удалят его. Также он призвал использовать антивирусные программы и периодически устанавливать обновления: зачастую они содержат патчи безопасности, которые помогут защитить телефон от вредоносных программ. Крайней мерой специалист назвал сброс всех настроек устройства до заводских, однако это будет сопровождаться удалением всех данных.

IT-разработчик Ваге Закарян ранее отмечал, что возможность предотвращения прослушивания и слежки на мобильных устройствах можно найти в скрытых настройках. По его словам, на смартфонах с операционной системой Android доступ к подобным настройкам можно получить, выбрав «Сведения о телефоне» в меню настроек, а затем — «Сведения о ПО». После этого нужно семь раз нажать на «Номер сборки» и перейти в раздел «Параметры разработчика». Здесь следует активировать опцию Sensors off.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После активации этой опции в панели быстрого доступа появится новая иконка, которую можно использовать для отключения доступа к микрофону и камере в любом используемом приложении.

На устройствах iPhone запросы на отслеживание действий на сайтах и в других приложениях можно полностью запретить. Для этого нужно перейти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» в настройках и выбрать «Отслеживание», а затем деактивировать «Трекинг-запросы приложениями».

Сколько человек ставят на прослушку в России

Как отмечает Илья Вайцман, ссылаясь на упомянутый закон Яровой, операторы связи обязаны на постоянной основе записывать разговоры и СМС-сообщения всех без исключения операторов и хранить их шесть месяцев. По его мнению, силовики «имеют постоянный и неконтролируемый доступ к этим записям». Даже если человек не поставлен на прослушку прямо сейчас, его могут слушать «задним числом».

Если речь идет о нелегальной прослушке, то точных сведений на этот счет нет. Но существуют открытые данные судебного департамента о тех случаях, когда российские суды санкционируют слежку за абонентами сотовых операторов и интернет-провайдеров.

«Если говорить о доступной статистике, то за 10 лет получено более миллиона санкций суда», — отметил Смирнов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выяснил NEWS.ru, изучив судебную статистику, опубликованную Агентством правовой информации, в 2016–2022 годах в суды поступило более 870,4 тысячи ходатайств «о контроле и записи телефонных и иных переговоров» в РФ. Из них было удовлетворено 843,6 тысячи, или 97% обращений. Больше всего таких обращений (268,3 тысячи) было в 2019 году, меньше всего (23,9 тысячи) — в 2022-м.

Помимо этого, за восемь лет силовики более 1,1 млн раз обращались в суды, запрашивая биллинги мобильных устройств. Также в 97% случаев они были удовлетворены. Еще свыше 1,8 млн прошений поступало в суды с требованием «ограничения конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений». В этом случае судебные инстанции удовлетворяли ходатайства в 99% случаев.

В общей сложности в 2016–2022 годах было удовлетворено 3,8 млн таких обращений, что меньше, чем в 2007–2015 годах. Тогда, как подсчитали правозащитники, суды рассмотрели 4,6 млн ходатайств о контроле и записи переговоров, а также об ограничении тайны переписки, из них 4,5 млн (97%) были поддержаны.

Читайте также:

Названы признаки прослушки телефона

Стало известно об увольнении московских врачей из-за «прослушки»

Назван способ отключения слежки и прослушки в смартфоне

Как защитить личные данные в интернете: лучшие пароли, советы экспертов

«Окулус» ищет запрещёнку: как «робот Роскомнадзора» будет следить за Сетью