В полиции объяснили избиение журналиста «Эха Москвы» проверкой документов

https://static.news.ru/photo/9a35d5d0-a83a-11eb-b19d-96000091f725_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Полиция Санкт-Петербурга объяснила необходимостью проверки документов жёсткое задержание корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» Арсения Веснина на акции протеста в Санкт-Петербурге. Несмотря на то что тот работал по заданию редакции и находился в одежде с опознавательными знаками «Пресса», силовики не смогли распознать в нём журналиста, сообщил сам репортёр со ссылкой на официальный ответ из правоохранительных органов.

Инцидент произошёл 23 января во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Оказавшийся в окружении вместе с протестующими Веснин был повален на землю и с применением силы задержан. В автозак, утверждает он, его загнали ударами дубинок.

Оказывается, что мне зимой совершенно законно заламывали руки, били дубинкой, пинали и отнимали телефон, а потом отвезли в отдел, — написал журналист в Telegram.

Отпустили корреспондента радиостанции лишь через несколько часов на окраине города, уточняет Znak.com.

Издание также приводит фрагмент официального ответа регионального главка МВД. Письмо подписано начальником управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Сергеем Музыкой.

В документе говорится, что на месте проведения митинга установить, действительно ли Веснин является представителем СМИ, было невозможно.

Сотрудники полиции <...> действовали <...> в рамках действующего законодательства РФ, превышения должностных полномочий <...> не допускали, — сказано в ответе ведомства.

Вместе с тем, как ранее рассказывал Веснин, в автозаке, где он оказался вместе с протестующими, силовики действовали по отношению ко всем задержанным жёстко: били, скручивали руки и применяли электрошокер.

С начала года в России прошла целая серия протестных акций сторонников Навального. В подавляющем большинстве случаев одни из наиболее жёстких задержаний происходили в Санкт-Петербурге. Даже на акциях 21 апреля, которые проходили без массовых задержаний и насилия с обеих сторон, сотрудники правоохранительных органов города на Неве действовали максимально жёстко, били протестующих и использовали спецсредства.