«Эхо Москвы» и главреда сайта радиостанции оштрафовали за фейки

https://static.news.ru/photo/01afaf98-b20e-11ea-9f79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Радиостанция «Эхо Москвы» и главный редактор её сайта Виталий Рувинский оштрафованы за распространение заведомо недостоверной информации, создавшей угрозу причинения вреда гражданам или общественной безопасности.

Размер взыскания, назначенного ЗАО «Эхо Москвы» как юридическому лицу, составляет 200 тысяч рублей, Рувинскому — 60 тысяч рублей. Постановления о штрафах, вынесенные мировым судьёй судебного участка № 416 района Арбат столицы Дианой Азаровой, опубликованы на портале мировых судей столицы.

По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, оба штрафа связаны с эфиром политолога Валерия Соловья, который имел место в марте. Тот, ссылаясь на анонимные источники, назвал недостоверными официальные данные о распространении коронавируса в России.

Соловей, с точки зрения суда, приводил фейковые данные, а сайт «Эха Москвы» опубликовал распечатку эфира и таким образом нарушил закон о фейках, — пояснил он «Интерфаксу».

Венедиктов добавил, что на решения суда будут поданы жалобы.

Ранее NEWS.ru писал, что журналистка и писательница Юлия Латынина признала, что письмо о ситуации с COVID-19 в Нижнекамске Республики Татарстан, зачитанное в эфире «Эха Москвы» в апреле, оказалось фейком. Она принесла извинения за распространение недостоверной информации.