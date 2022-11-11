Эх, раз да ещё раз, да ещё много-много раз: кто такие сексоголики Эксперты объяснили, чем вызван распутный образ жизни и является ли он патологией

Фото: shutterstock

Мужчину, который меняет женщин как перчатки, называют ловеласом или донжуаном. Женщину со схожим поведением обозначают другим, более грубым словом. Таковы «родимые пятна» патриархального видения гендерных различий, хотя учёные не исключают, что мужчинам это свойственно в большей степени. Но и мужчина, и женщина с такой моделью сексуального поведения могут иметь общие особенности, именуемые сексоголизмом. Это не диагноз, а вариант девиантного поведения. Эксперты рассказали NEWS.ru об этих отклонениях в интимной жизни, которые встречаются у 1–6% популяции, и об их влиянии как на самого человека, так и на окружающих.

Люблю тебя одну, но хочу всех

Наталья провела ночь в квартире Андрея (имена героев изменены). Она проснулась утром, почистила зубы и взяла с полки свой дезодорант. На баночке антиперспиранта она увидела надпись «сдохни, ***» (оскорбительное нецензурное слово). Тем утром она поняла, что ничего не знает о мужчине, с которым встречалась почти год.

Наталья и Андрей нашли друг друга на сайте знакомств. Девушке с первой встречи приглянулся высокий стройный парень. Он был умён, начитан, из благополучной семьи, достойно зарабатывал. Отношения начались быстро, но их формат казался девушке странным.

Фото: shutterstock

Пару раз в неделю они ночевали вместе. Наталья предлагала съехаться. Постоянные перемещения из квартиры в квартиру ей порядком надоели. Но Андрей отказывался. Он мотивировал это тем, что не хочет жить на её жилплощади. А его собственное жильё ещё не отремонтировано (что было правдой). Мол, настоящий мужчина должен привести женщину на свою территорию. Но из-за постоянных командировок времени закончить ремонт всё нет.

В то утро Наталья, конечно, спросила у Андрея в лоб, кто автор послания. Мужчина в ответ шокировал её странной историей о бывшей девушке, которая его преследует. Якобы она ходит за ним по пятам, врывается в квартиру и устраивает диверсии. Одна из них — написать ругательства на дезодоранте. Наталья сделала вид, что поверила. Но когда Андрей ушёл, включила его старый телефон (пару недель назад он его поменял на новый). В этот момент всё встало на свои места.

Наталья поняла: на протяжении года он изменял ей. Она увидела переписки с женщинами и интимные фотографии. Откровенность галереи смартфона Андрея могла легко конкурировать с сайтом для взрослых. Сексуальных партнёров было несколько десятков.

У меня сложилось ощущение, что он только и делает, что сидит на сайтах знакомств, ищет там женщин и занимается с ними сексом. До сих пор не понимаю, как он смог вместить в столь насыщенный график ещё работу, ремонт и меня, — рассказала собеседница NEWS.ru.

Наталья нашла девушку, которая писала гневные послания на дезодоранте. Оказалось, что это давняя любовница, которая поддерживает с Андреем отношения много лет.

Последний штрих к портрету Андрея внесла его бывшая жена. Наталья с ней также связалась для прояснения ситуации. Оказалось, что многочисленные похождения бывшего мужа и стали причиной их развода. Экс-супруга объяснила: Андрей помешан на сексе, одной женщины ему мало. Таким способом он получает эмоции, самоутверждается. Моральная сторона вопроса мужчину мало волнует.

Наталья выяснила — помимо дочери, рожденной в законном браке, у Андрея есть ещё одна. Её произвела на свет одна из постоянных любовниц. С ребенком он не общается, финансово его матери не помогает. Своё поведение объясняет тем, что не хотел этого младенца, но его желание не учли.

Фото: shutterstock

Когда правда вскрылась, Андрей вначале всё отрицал, потом признался. Обещал, что исправится ради Натальи, и даже сделал ей предложение. Вымаливал прощение на коленях. Но девушка предпочла избежать продолжения. Она до сих пор не понимает: зачем жениться сексоголику и жить в постоянной лжи? Не проще ли иметь свободные отношения?

На этот вопрос собеседницы NEWS.ru отвечает психолог, психотерапевт Ольга Савская. Эксперт сообщила, что сексоголик — это обычный человек со стандартными потребностями. Семья ему нужна, как многим нейротипичным людям.

Если человек сексоголик — это не значит, что он не хочет семью, детей и любящего его человека и не боится его потерять. Очень даже боится. И может это тщательно скрывать. А вот хочет ли партнёр стать спасателем сексоголика — это уже другой вопрос. Ольга Савская психолог, психотерапевт

Что такое сексоголизм? Такая болезнь существует?

Специалисты не сформулировали по этому поводу единого мнения. Одни ставят знак равно между ним и компульсивным расстройством сексуального поведения, включённым в международную классификацию болезней. Другие убеждены — это разные понятия.

«Сексоголизм» — более ясное для обывателя слово. Так говорят, когда озвучивать сложный медицинский термин нет необходимости, рассказал психолог, сексолог Ярослав Павлов.

Это психическое расстройство, связанное с зависимостью от предмета своего вожделения. В данном случае — от объекта сексуального восприятия. Оно может выражаться как во влечении к противоположному полу, так и иметь другие формы, вплоть до зоофилии. Как правило, у сексоголика нет «якоря» на одного партера. Он склонен к множеству сексуальных контактов с разными. Ярослав Павлов психолог, сексолог

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) не включила сексоголизм в список МКБ (Международный классификатор болезней), то есть это не является гиперсексуальным расстройством.

Фото: shutterstock

Сексоголизм — это не диагноз, в отличие от компульсивного расстройства сексуального поведения, при котором человек не может контролировать повторяющиеся сексуальные импульсы, приводящие к одному и тому же сексуальному поведению, сообщила NEWS.ru психолог-сексолог Екатерина Молния.

Пациент с компульсивным расстройством продолжает участвовать в повторяющемся сексуальном поведении, даже если не получает от него удовольствия, в отличие от сексоголика, который, говоря простыми словами, чаще всего осознанно охотится за оргазмами. Причём как своими, так и своего партнёра. Основываясь на научной точке зрения, можно утверждать, что это не одно и то же. Екатерина Молния психолог-сексолог

Сексоголизм — это вариант девиантного поведения. Навязчивое желание физической близости, не противоречащее желаниям партнёра. Он часто возникает у людей с повышенным либидо. Сексоголизм зачастую несколько искажает восприятие мира, и человек начинает видеть многие факторы через сексуальный контекст. Например, начальник-сексоголик принимает на работу женщин, ориентируясь не на их профессиональные качества, а на внешние данные.

Ольга Савская также подчёркивает, что диагноза «сексоголизм» не существует. По её словам, есть понятия «компульсивное расстройство сексуального поведения» и «гиперсексуальность» (эротомания), причисленная к зависимостям.

В МКБ-11 (11-й пересмотр Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем) выделены следующие признаки компульсивного расстройства сексуального поведения:

Участие в повторяющихся сексуальных активностях, которые становятся центром личной жизни человека. Занимают всё его свободное время. Лицо предпринимало множество неуспешных попыток контролировать или значительно уменьшить повторяющееся сексуальное поведение, но безуспешно. Лицо продолжает участвовать в сексуальных активностях, несмотря на неблагоприятные последствия, например, повторяющиеся разрывы отношений, последствия для работы, негативное влияние на здоровье. Лицо продолжает участвовать в повторяющихся сексуальных активностях, даже если они не приносят удовольствие ему самому.

Конкретный человек, который ведёт себя подобным образом, может быть и сексоголиком, и страдать от компульсивного расстройства сексуального поведения одновременно, сообщают эксперты. Но в целом паттерны поведения у них схожи.

Насколько распространено это явление?

Учёные из научного центра имени Эдита Нурса Роджерса (США) пришли к выводу, что подобная девиация встречается у 1–6% популяции. Данные нескольких исследований различаются. По поводу гендерных особенностей надёжных данных, оценивающих половые различия, недостаточно.

Клинический директор Центра здорового секса в Лос-Анджелесе Александра Катехакис приводит другие данные — 10,3% мужчин и 7% женщин имеют подобные симптомы.

Эксперт Ярослав Попов сообщил: около 80–90% сексоголиков — мужчины. Женщин среди них не более 20%.

Можно ли назвать любителей виртуального секса сексоголиками?

Ярослав Попов на этот вопрос отвечает утвердительно. До половины сексоголиков не имеют контакта с реальным человеком. Они делятся на две большие группы. Первые — смотрят порно. Вторые — используют специальные программы и девайсы для виртуального секса.

Фото: shutterstock

В России таких пока немного. А вот в Японии подобный вид интимного досуга на пике популярности, отмечает эксперт. Там, например, существуют многопользовательские онлайн-игры, где человек может найти себе пару для «развлечения и досуга». Доступен не только виртуальный секс, но и совместное хождение по виртуальным улицам, барам, клубам, ресторанам.

Ещё одна новинка — полноценный симулятор секса. Он состоит из шлема виртуальной реальности, специального облегающего костюма, который стимулирует все необходимые части тела.

Что не так с сексоголиками?

Когда вы любите кофе и пьёте несколько чашек в день — это нормально. Если это 15–20 чашек, то это патология, отмечает Ярослав Павлов. Любая болезнь имеет причины и симптомы.

Повышенная выработка тестостерона (гормон, в том числе «отвечающий» за половое влечение), хорошая работа надпочечников — это встречается у сексоголиков достаточно часто. Также у эротоманов бывают не полностью развиты лобные доли головного мозга. Эти зоны ответственны за контроль поведения, анализ последствий своих действий. Такое бывает у подростков и молодых людей (до 23–24 лет), сообщил NEWS.ru клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников. Иногда эти зоны остаются недозрелыми и у взрослых людей. Такой человек очень импульсивен и всегда идёт на поводу у сиюминутных желаний.

Фото: shutterstock

Есть ещё и психологические причины сексоголизма, сообщает Екатерина Молния. Чаще это сопряжено с подавленной с детства сексуальностью, когда, например, девочке запрещали наряжаться и ограждали от контактов с противоположным полом. В группу риска также попадают пациенты, которые в детстве подвергались сексуальному насилию.

Специфическое воспитание в родительской семье также может стать провоцирующим фактором будущего сексоголизма, отмечает Ярослав Павлов. Это вседозволенность, отсутствие моральных ценностей, эгоцентризм, нарциссизм.

В чем опасность расстройства сексуального поведения?

Во-первых, моральная сторона вопроса — такие люди нередко становятся ещё и патологическими лжецами, сообщает Валентин Денисов-Мельников. Часто они вынуждены обманывать постоянных партнёров, из-за чего находятся в перманентном напряжении. Из-за этого у них появляются психологические проблемы, психосоматические заболевания.

Во-вторых, заболевания, передающиеся половым путем, становятся их постоянными спутниками. В недавнем исследовании Первого Санкт-Петербургского медуниверситета под руководством психиатра Егора Чумакова «Компульсивное сексуальное поведение как фактор риска заражения ВИЧ-инфекцией» сказано, что довольно высокий процент пациентов (27%) с компульсивным расстройством сексуального поведения в течение жизни были заражены по крайней мере одним заболеванием, передающимся половым путём.

Особенно рискованным такое поведение становится после употребления психоактивных веществ. Сексуально компульсивные мужчины менее успешно подавляют свои сексуальные реакции после употребления алкоголя и наркотиков. Также они могут сопровождаться снижением критичности, особенно в отношении использования презервативов.

Компульсивное расстройство сексуального поведения имеет высокую коморбидность с другими психическими, особенно тревожными, расстройствами, депрессией, химическими зависимостями и расстройствами, связанными с дефицитом внимания. От 34 до 72 процентов лиц с КСП в течение жизни имеют сопутствующие расстройства, связанные с потреблением психоактивных веществ, — сообщает автор исследования.

Можно ли «вылечить» сексоголика?

В последнее время учёные сходятся во мнении, что компульсивное расстройство сексуального поведения является важной проблемой. Лечить его необходимо. Человеку с сексуальной зависимостью следует обратиться к психологу, сексологу или психиатру (в зависимости от тяжести диагноза). Ему может помочь поведенческая терапия (стандартная при работе с зависимостями).